Quiénes eran los cinco periodistas que murieron tras un ataque israelí contra un hospital en Gaza

Los medios locales precisaron que dos misiles lanzados con pocos minutos de diferencia impactaron de lleno en el cuarto piso del centro de salud. Allí estaban los reporteros cuando todo se convirtió en una escena de terror. Por el ataque al menos 20 personas perdieron la vida.

El hospital era uno de los puntos de refugio y donde se ubicaban varios periodistas por la buena conexión a internet y de energía.

Quiénes son los cinco periodistas que murieron en el hospital de Gaza

Mariam Dagga fue una de las primeras muertes confirmadas. Trabajó como freelance para AP durante el conflicto en la Franja de Gaza.

Era madre de un chico de 13 años quien fue evacuado de la ciudad al comienzo de la guerra. Habitualmente trabajaba en Nasser y recientemente informó sobre la lucha de los médicos del hospital por salvar a niños del hambre.

Independent Arabia, la versión en árabe del periódico británico Independent, afirmó que Dagga también colaboraba con la organización.

La agencia AP manifestó su conmoción luego de que se diera a conocer la noticia. “Estamos haciendo todo lo posible para mantener seguros a nuestros periodistas en Gaza mientras continúan brindando información crucial como testigos presenciales en condiciones difíciles y peligrosas”, expresaron en un comunicado.

El camarógrafo Hussam al-Masri fue otra de las víctimas. Trabajaba como contratista de la agencia británica de noticias Reuters. Murió en el primer ataque, según precisaron las autoridades locales.

Las imágenes de Reuters muestran cómo se interrumpió repentinamente la transmisión en directo desde el hospital, tras el primer ataque. Quien estaba capturando todo era Al-Masri.

Su compañero, el fotógrafo Hatem Khaled, resultó herido en un segundo ataque contra el mismo centro médico. Testigos afirmaron que el segundo misil llegó después de que rescatistas, periodistas y otras personas acudieran al lugar.

La cadena qatarí Al Jazeera confirmó que su periodista Mohammed Salam también es otra de las víctimas dentro del hospital.

Moaz Abu Taha es el cuarto periodista fallecido luego del ataque. “Descansa en paz. Nuestro querido colega periodista, ha sido martirizado en la masacre causada por el bombardeo del Complejo Médico Nasser en Khan Younis”, publicó Traducir Palestina, un medio de comunicación digital, sobre la muerte del reportero que también trabajaba para otros medios internacionales.

Abu Taha, en la víspera, había lamentado los ataques contra sus compañeros periodistas y exigió, en sus redes sociales, seguridad para cumplir con su trabajo.

El último muerto reportado fue Ahmed Abu Aziz. El hombre trabajaba como reportero para la Red Quds Feed y otros medios, según especificó en un comunicado la Oficina de Comunicación del enclave.

