La ola de calor que los españoles están padeciendo este agosto y que ya provocó más de 1.100 muertes en lo que va del verano europeo es la más intensa jamás vivida desde que hay registros.
Quiénes eran los cinco periodistas que murieron tras un ataque israelí contra un hospital en Gaza
Se conocieron las identidades de los cinco periodistas que murieron tras un ataque israelí al Hospital Nasser de Khan Younis, el mayor centro médico del sur de la Franja de Gaza.El Mundo25/08/2025
Los medios locales precisaron que dos misiles lanzados con pocos minutos de diferencia impactaron de lleno en el cuarto piso del centro de salud. Allí estaban los reporteros cuando todo se convirtió en una escena de terror. Por el ataque al menos 20 personas perdieron la vida.
El hospital era uno de los puntos de refugio y donde se ubicaban varios periodistas por la buena conexión a internet y de energía.
Quiénes son los cinco periodistas que murieron en el hospital de Gaza
Mariam Dagga fue una de las primeras muertes confirmadas. Trabajó como freelance para AP durante el conflicto en la Franja de Gaza.
Era madre de un chico de 13 años quien fue evacuado de la ciudad al comienzo de la guerra. Habitualmente trabajaba en Nasser y recientemente informó sobre la lucha de los médicos del hospital por salvar a niños del hambre.
Independent Arabia, la versión en árabe del periódico británico Independent, afirmó que Dagga también colaboraba con la organización.
La agencia AP manifestó su conmoción luego de que se diera a conocer la noticia. “Estamos haciendo todo lo posible para mantener seguros a nuestros periodistas en Gaza mientras continúan brindando información crucial como testigos presenciales en condiciones difíciles y peligrosas”, expresaron en un comunicado.
El camarógrafo Hussam al-Masri fue otra de las víctimas. Trabajaba como contratista de la agencia británica de noticias Reuters. Murió en el primer ataque, según precisaron las autoridades locales.
Las imágenes de Reuters muestran cómo se interrumpió repentinamente la transmisión en directo desde el hospital, tras el primer ataque. Quien estaba capturando todo era Al-Masri.
Su compañero, el fotógrafo Hatem Khaled, resultó herido en un segundo ataque contra el mismo centro médico. Testigos afirmaron que el segundo misil llegó después de que rescatistas, periodistas y otras personas acudieran al lugar.
La cadena qatarí Al Jazeera confirmó que su periodista Mohammed Salam también es otra de las víctimas dentro del hospital.
Moaz Abu Taha es el cuarto periodista fallecido luego del ataque. “Descansa en paz. Nuestro querido colega periodista, ha sido martirizado en la masacre causada por el bombardeo del Complejo Médico Nasser en Khan Younis”, publicó Traducir Palestina, un medio de comunicación digital, sobre la muerte del reportero que también trabajaba para otros medios internacionales.
Abu Taha, en la víspera, había lamentado los ataques contra sus compañeros periodistas y exigió, en sus redes sociales, seguridad para cumplir con su trabajo.
El último muerto reportado fue Ahmed Abu Aziz. El hombre trabajaba como reportero para la Red Quds Feed y otros medios, según especificó en un comunicado la Oficina de Comunicación del enclave.
Tras el ataque israelí contra el hospital Nasser en Gaza de este lunes, que dejó a menos 19 personas muertas, el ejército de Israel anunció haber ordenado la apertura de una “investigación”.
SpaceX canceló el lanzamiento de su megacohete Starship por problemas técnicos en tierra.
Bombardeo a un hospital en Gaza: murieron 19 personas, entre ellas cuatro periodistasEl Mundo25/08/2025
Un ataque israelí impactó en el Hospital Nasser de Khan Younis, el mayor del sur del enclave. Entre las víctimas hay reporteros de AP, Reuters, Al Jazeera y NBC.
El ministro de Asuntos Exteriores de Israel se reunirá el miércoles con Marco RubioEl Mundo25/08/2025
Gideon Saar tiene previsto reunirse también con la secretaria de Seguridad Nacional de EEUU, y con los miembros de la Conferencia de Presidentes, una organización que agrupa a 50 entidades judías en el país.
Luca Sinigaglia perdió la vida por falta de oxígeno e hipotermia mientras llevaba provisiones a Natalia, varada a más de 7.500 metros.
Un informe de la Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO) señala que el gasto en electricidad pasó del 4,72% de sus ingresos en 2023 al 14,21% en 2025.
Saeta debe cuatro mil millones de pesos y suspenden el servicio nocturno
Debido a una deuda de 4 mil millones de pesos con las empresas operadoras, estas decidieron suspender el servicio. Saeta trabaja para conseguir los fondos necesarios y evitar la medida.
Petri y Bullrich en la mira por compras millonarias a la droguería Suizo ArgentinaPolítica24/08/2025
Los ministerios de Defensa y Seguridad que conducen Patricia Bullrich y Luis Petri acumularon contratos millonarios con la droguería señalada por Diego Spagnuolo como la empresa que operaba un esquema de coimas con funcionarios del gobierno.
"Cuiden y protejan su tierra": El firme reclamo de Sáenz a los legisladores desde la Rural
En su discurso, el Gobernador llamó a los legisladores nacionales a poner a Salta y su gente por encima de las "banderías políticas".
Una pintura desaparecida durante la Segunda Guerra Mundial habría aparecido en ArgentinaEl Mundo25/08/2025
Un diario neerlandés afirma que lo tienen las hijas de un exmiembro de las SS que vivió en el país. Hay una segunda pintura en la mira.