"Homo Argentum” ya superó el millón de espectadores en solo 11 días

La película “Homo Argentum” superó este domingo el millón de espectadores, logrando una taquilla de 1.080.000 personas en tan solo 11 días y convirtiéndose en uno de los mejores estrenos del cine nacional de todos los tiempos.

Durante este período, al menos 6 de cada 10 personas que fueron al cine eligieron ver “Homo Argentum” entre 74 títulos disponibles, consolidando su dominio absoluto en la cartelera.

Protagonizada por Guillermo Francella y dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat, el film se convierte en la segunda película en la historia del cine argentino en alcanzar el millón de espectadores en este lapso de tiempo. Este lugar en el podio es compartido con “Relatos Salvajes” y “Metegol”, ambas películas de la era pre pandemia.

Además, “Homo Argentum” establece otro récord: es la segunda película de 2025 en llegar más rápido a esta marca, superando incluso a “Minecraft”, que lo consiguió en 12 días.

Al mismo tiempo, la película se instaló como un verdadero fenómeno social. Discutida y celebrada por igual, encendió debates en medios y redes desde antes de su estreno. Su impacto fue creciendo, impulsado por la respuesta del público y su lugar en la conversación cultural.

Con información de Noticias Argentinas