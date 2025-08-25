La película de Francella dirigida por Cohn y Duprat alcanzó 1.080.000 entradas vendidas y se consolida como uno de los estrenos más exitosos en la historia del cine argentino.
Brindan recomendaciones para evitar ofertas fraudulentas en el "Travel Sale"
La campaña de promociones de viajes tendrá vigencia hasta el 31 de agosto. La Oficina de Defensa del Consumidor y Atención al Inquilino de la Municipalidad brinda recomendaciones para aumentar los cuidados ante posibles estafas.Sociedad25/08/2025
En el marco del Travel Sale, que es una campaña online dirigida al turismo y a los viajeros, donde pueden encontrar promociones en vuelos nacionales e internacionales y paquetes turísticos, el municipio advierte sobre ofertas fraudulentas.
La iniciativa tendrá vigencia hasta el 31 de agosto y es por eso que la Oficina de Defensa del Consumidor y Atención al Inquilino de la Municipalidad de Salta brinda recomendaciones para aumentar los cuidados ante posibles estafas por redes sociales.
Recomendaciones claves:
- Verificar que la empresa esté debidamente registrada como agencia de viajes ante el Ministerio de Turismo de la Nación
- Desconfiar de promociones que solo se gestionan por mensajes privados o WhatsApp, sin canales oficiales ni páginas web verificadas
- Corroborar que los medios de pago sean seguros y rastreables (tarjetas, transferencias bancarias a nombre de la empresa)
- Solicitar contratos, facturas y comprobantes de pago
- No compartir datos personales ni bancarios a través de formularios no oficiales o enlaces sospechosos
- Consultar previamente en Defensa del Consumidor si se tiene duda sobre la legitimidad de una oferta
Se recuerda que, ante cualquier sospecha de estafa o incumplimiento, los salteños pueden acercarse a las oficinas del área, ubicadas en el CCM, en Av. Paraguay 1240, o comunicarse al 3872542826 para recibir asesoramiento gratuito.
Son 9.219 los adjudicatarios que participarán del sorteo Cumplís y Ganás. Los ganadores reducirán un determinado monto de su deuda.
Abren la inscripción para el certamen literario que celebra la diversidad creativa del norteSociedad25/08/2025
La nueva edición del concurso organizado por Capítulo Dos y Aráoz Ediciones busca integrar autores emergentes y consagrados en un intercambio cultural enriquecedor.
Exitosa cuarta edición del Trail San Bernardo 2025
La competencia, organizada por el Hospital San Bernardo y su Fundación, contó con dos modalidades competitivas y una participativa, y tuvo una gran respuesta por parte de los salteños.
Tenía 87 años. En 1962 fue elegida entre 51 candidatas por un jurado de nueve integrantes.
En su 11° edición, el encuentro se realizará hoy domingo 24 de agosto, de 9 a 13:30, en el parque San Martín. La jornada será con entrada libre y gratuita e incluirá un homenaje a la Madre Tierra.
Un informe de la Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO) señala que el gasto en electricidad pasó del 4,72% de sus ingresos en 2023 al 14,21% en 2025.
Saeta debe cuatro mil millones de pesos y suspenden el servicio nocturno
Debido a una deuda de 4 mil millones de pesos con las empresas operadoras, estas decidieron suspender el servicio. Saeta trabaja para conseguir los fondos necesarios y evitar la medida.
Petri y Bullrich en la mira por compras millonarias a la droguería Suizo ArgentinaPolítica24/08/2025
Los ministerios de Defensa y Seguridad que conducen Patricia Bullrich y Luis Petri acumularon contratos millonarios con la droguería señalada por Diego Spagnuolo como la empresa que operaba un esquema de coimas con funcionarios del gobierno.
Operativo en partido de Central Norte dejó 20 demorados; cinco con requerimiento judicialDeportes24/08/2025
El evento se llevó a cabo anoche entre los equipos de Central Norte y Gimnasia y Esgrima. Asistieron alrededor de 3600 personas. La cobertura estuvo integrada por más de 400 efectivos.
"Cuiden y protejan su tierra": El firme reclamo de Sáenz a los legisladores desde la Rural
En su discurso, el Gobernador llamó a los legisladores nacionales a poner a Salta y su gente por encima de las "banderías políticas".