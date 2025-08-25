Brindan recomendaciones para evitar ofertas fraudulentas en el "Travel Sale"

En el marco del Travel Sale, que es una campaña online dirigida al turismo y a los viajeros, donde pueden encontrar promociones en vuelos nacionales e internacionales y paquetes turísticos, el municipio advierte sobre ofertas fraudulentas.

La iniciativa tendrá vigencia hasta el 31 de agosto y es por eso que la Oficina de Defensa del Consumidor y Atención al Inquilino de la Municipalidad de Salta brinda recomendaciones para aumentar los cuidados ante posibles estafas por redes sociales.

Recomendaciones claves:

Verificar que la empresa esté debidamente registrada como agencia de viajes ante el Ministerio de Turismo de la Nación

Desconfiar de promociones que solo se gestionan por mensajes privados o WhatsApp, sin canales oficiales ni páginas web verificadas

Corroborar que los medios de pago sean seguros y rastreables (tarjetas, transferencias bancarias a nombre de la empresa)

Solicitar contratos, facturas y comprobantes de pago

No compartir datos personales ni bancarios a través de formularios no oficiales o enlaces sospechosos

Consultar previamente en Defensa del Consumidor si se tiene duda sobre la legitimidad de una oferta

Se recuerda que, ante cualquier sospecha de estafa o incumplimiento, los salteños pueden acercarse a las oficinas del área, ubicadas en el CCM, en Av. Paraguay 1240, o comunicarse al 3872542826 para recibir asesoramiento gratuito.