Abren la inscripción para el certamen literario que celebra la diversidad creativa del norte

Este año la tercera edición del concurso de cuentos “Capítulo dos, déjàvu – Aráoz Ediciones”, se realizará para escritores de Salta y Jujuy.

Como en las ediciones anteriores, este certamen es organizado por el programa cultural de radio Capítulo dos – déjàvu, en colaboración con Aráoz Ediciones (Mundo Gráfico). Esta nueva dimensión del certamen representa mucho más que una expansión geográfica: es un gesto de integración simbólica que honra la diversidad creativa del norte argentino.

La decisión de ampliar el concurso responde al impacto positivo generado por las dos ediciones anteriores y al entusiasmo creciente de escritores jujeños por formar parte de esta convocatoria. Se fortalece así el espíritu de comunidad literaria, promoviendo un intercambio genuino de voces y estilos.

Esta es una nueva oportunidad para que escritores, tanto emergentes como con trayectoria, puedan presentar obras con calidad literaria.

El resultado de las ediciones anteriores se vio reflejado en dos libros, publicados por Mundo Gráfico y Aráoz Ediciones, respectivamente: “Un mundo de cuentos” y “Cabalgando, un mundo de cuentos. En ellos se publicaron la obra de los cinco ganadores y de aquellos autores a los cuales se les otorgó menciones especiales atento la originalidad y talento demostrados.

En @capitulodosradio, que es la cuenta que el programa de radio tiene en Facebook e Instagram,están las bases y condiciones. Las obras se recibirán hasta el 30 de septiembre del año en curso.

Los interesados en recabar mayor información se pueden dirigir al celular de Diego Tejerina, organizador del concurso y conductor del programa de radio Capítulo dos, déjàvu: 387 4549402.