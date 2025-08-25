La película de Francella dirigida por Cohn y Duprat alcanzó 1.080.000 entradas vendidas y se consolida como uno de los estrenos más exitosos en la historia del cine argentino.
Abren la inscripción para el certamen literario que celebra la diversidad creativa del norte
La nueva edición del concurso organizado por Capítulo Dos y Aráoz Ediciones busca integrar autores emergentes y consagrados en un intercambio cultural enriquecedor.Sociedad25/08/2025
Este año la tercera edición del concurso de cuentos “Capítulo dos, déjàvu – Aráoz Ediciones”, se realizará para escritores de Salta y Jujuy.
Como en las ediciones anteriores, este certamen es organizado por el programa cultural de radio Capítulo dos – déjàvu, en colaboración con Aráoz Ediciones (Mundo Gráfico). Esta nueva dimensión del certamen representa mucho más que una expansión geográfica: es un gesto de integración simbólica que honra la diversidad creativa del norte argentino.
La decisión de ampliar el concurso responde al impacto positivo generado por las dos ediciones anteriores y al entusiasmo creciente de escritores jujeños por formar parte de esta convocatoria. Se fortalece así el espíritu de comunidad literaria, promoviendo un intercambio genuino de voces y estilos.
Esta es una nueva oportunidad para que escritores, tanto emergentes como con trayectoria, puedan presentar obras con calidad literaria.
El resultado de las ediciones anteriores se vio reflejado en dos libros, publicados por Mundo Gráfico y Aráoz Ediciones, respectivamente: “Un mundo de cuentos” y “Cabalgando, un mundo de cuentos. En ellos se publicaron la obra de los cinco ganadores y de aquellos autores a los cuales se les otorgó menciones especiales atento la originalidad y talento demostrados.
En @capitulodosradio, que es la cuenta que el programa de radio tiene en Facebook e Instagram,están las bases y condiciones. Las obras se recibirán hasta el 30 de septiembre del año en curso.
Los interesados en recabar mayor información se pueden dirigir al celular de Diego Tejerina, organizador del concurso y conductor del programa de radio Capítulo dos, déjàvu: 387 4549402.
Son 9.219 los adjudicatarios que participarán del sorteo Cumplís y Ganás. Los ganadores reducirán un determinado monto de su deuda.
Exitosa cuarta edición del Trail San Bernardo 2025
La competencia, organizada por el Hospital San Bernardo y su Fundación, contó con dos modalidades competitivas y una participativa, y tuvo una gran respuesta por parte de los salteños.
Tenía 87 años. En 1962 fue elegida entre 51 candidatas por un jurado de nueve integrantes.
En su 11° edición, el encuentro se realizará hoy domingo 24 de agosto, de 9 a 13:30, en el parque San Martín. La jornada será con entrada libre y gratuita e incluirá un homenaje a la Madre Tierra.
Alvarado y Catamarca con corte total por obras
Por trabajos en la calzada, la Municipalidad informó sobre un corte total de tránsito a partir de este sábado 23 de agosto.
Saeta debe cuatro mil millones de pesos y suspenden el servicio nocturno
Debido a una deuda de 4 mil millones de pesos con las empresas operadoras, estas decidieron suspender el servicio. Saeta trabaja para conseguir los fondos necesarios y evitar la medida.
Petri y Bullrich en la mira por compras millonarias a la droguería Suizo ArgentinaPolítica24/08/2025
Los ministerios de Defensa y Seguridad que conducen Patricia Bullrich y Luis Petri acumularon contratos millonarios con la droguería señalada por Diego Spagnuolo como la empresa que operaba un esquema de coimas con funcionarios del gobierno.
Corrupción en la ANDIS y el círculo de Milei: el escándalo que trascendió al mundoArgentina24/08/2025
La mayoría de los informes se centran en la filtración de los audios que destaparon una presunta red de sobornos en la compra de medicamentos y en la implicación del círculo familiar más cercano al Presidente.
Operativo en partido de Central Norte dejó 20 demorados; cinco con requerimiento judicialDeportes24/08/2025
El evento se llevó a cabo anoche entre los equipos de Central Norte y Gimnasia y Esgrima. Asistieron alrededor de 3600 personas. La cobertura estuvo integrada por más de 400 efectivos.
"Cuiden y protejan su tierra": El firme reclamo de Sáenz a los legisladores desde la Rural
En su discurso, el Gobernador llamó a los legisladores nacionales a poner a Salta y su gente por encima de las "banderías políticas".