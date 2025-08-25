“No sabía que querían matarla”: Carrizo se defiende tras salir de la cárcel

ATE exige una investigación por el acuerdo con Suizo Argentina, mientras denuncian que la obra social de las Fuerzas Armadas pasó de tener $25.000 millones en reservas a un déficit de $160.000 millones.
Nicolás Carrizo, señalado como “jefe de los copitos” en el juicio por el atentado contra Cristina Kirchner, habló luego de haber sido excarcelado: “No sabía que Sabag Montiel y Brenda Uliarte querían matarla”.
En declaraciones radiales, Carrizo explicó cómo conoció a los acusados: aclaró que fue en una fiesta y que luego se relacionaron laboralmente. “Yo cumplía el rol de armador de algodón de azúcar y ellos eran clientes míos, nunca salí a vender con ellos. Su vida, en la intimidad, y cómo se mostraban los hacía parecer dos personas normales”, precisó.
Además, consultado acerca de la planificación del atentado a la expresidenta, aseguró en “Yo no fui”, programa de Radio con Vos: “Jamás me mencionaron algo”.
“Yo siempre hago ‘jodas’, para reírnos, con conocidos míos que nada tienen que ver con Sabag Montiel. Yo no tengo mensajes cruzados con Uliarte ni con Sabag Montiel sobre planificar un atentado ni nada por el estilo, menos de atentar contra la vida de una persona, me parece tremendo”, explicó sobre los mensajes en lo que, aseguró, bromeaba con amigos sobre matar a la exmandataria.
Acerca del último contacto que tuvo con Sabag Montiel, Carrizo detalló: “Una vez cruzó palabras conmigo. Cree que soy pagado por Cristina Kirchner, que todo lo que está pasando es armado para perjudicarlo a él. Dice ser secuestrado, no cree que está detenido por lo que hizo, dice que le ‘clavé’ un arma para complicarlo. Me puteó, no le dije nada”.
Al cierre de la entrevista, el señalado como “jefe de los copitos” se disculpó con la exmandataria. “Quería hacer un show del tema, una broma y al final terminé perjudicándome. Pude haber ofendido a ella y si la ofendí le pido disculpas porque no pienso eso que dije, lo hice para joder”, completó.
La excarcelación
El miércoles pasado, tras los alegatos de la fiscal en el juicio contra “la banda de los copitos" por el intento de asesinato a Cristina Kirchner, la Justicia hizo lugar al pedido del abogado de Nicolás Carrizo y lo excarceló.
Ante el Tribunal Oral Federal N°6, la fiscal Gabriela Baigún coincidió con el pedido de libertad, ya que no se presentaron pruebas durante el debate que permitan sostener la acusación en su contra. “El propio imputado dijo que está preso por pelot..., y yo coincido”, sostuvo la fiscal en el juicio.
La fiscal solicitó además su absolución para librarlo de culpa y cargo, pero la decisión saldrá una vez que se emita el veredicto.
La decisión del tribunal llegó luego de que la representante del Ministerio Público Fiscal pidiera, durante la audiencia de este miércoles, 15 años de prisión para Fernando Sabag Montiel y 14 para Brenda Uliarte por el intento de asesinato contra la exmandataria.
En el caso de Sabag, la fiscal solicitó además unificar la pena con la condena previa que tiene por distribución de material pornográfico, que fue de 4 años de cárcel. En total, el pedido de condena asciende a 19 años.
Con información de TN
La droguería Suizo Argentina también tiene contratos por cientos de miles de dólares con el PAMIPolítica25/08/2025
La obra social de los jubilados, al igual que los ministerio de Salud, Defensa y Seguridad, hizo 28 contratos con la droguería sospechada por sobornos, algunos por "compulsa abreviada" para acelerar plazos.
El subsecretario de Gestión Institucional aseguró que los mensajes son falsos y calificó la denuncia como “una burda operación política del kirchnerismo”.
Piden la declaración de la emergencia vial en el país
Legisladores salteños buscan debatir un proyecto en la Cámara Baja provincial para que se declare la emergencia vial, debido a la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad.
El presidente de la Cámara de Diputados, mencionado en los audios atribuidos a Diego Spagnuolo como integrante de un circuito de coimas en Discapacidad, calificó la denuncia como una “operación” vinculada a las elecciones.
Buscan endurecer sanciones para tenencia de perros peligrosos en Salta
La iniciativa busca introducir la obligatoriedad de una capacitación para los dueños y elevar las multas y arrestos para quienes incumplan la ley.
Saeta debe cuatro mil millones de pesos y suspenden el servicio nocturno
Debido a una deuda de 4 mil millones de pesos con las empresas operadoras, estas decidieron suspender el servicio. Saeta trabaja para conseguir los fondos necesarios y evitar la medida.
Petri y Bullrich en la mira por compras millonarias a la droguería Suizo ArgentinaPolítica24/08/2025
Los ministerios de Defensa y Seguridad que conducen Patricia Bullrich y Luis Petri acumularon contratos millonarios con la droguería señalada por Diego Spagnuolo como la empresa que operaba un esquema de coimas con funcionarios del gobierno.
Corrupción en la ANDIS y el círculo de Milei: el escándalo que trascendió al mundoArgentina24/08/2025
La mayoría de los informes se centran en la filtración de los audios que destaparon una presunta red de sobornos en la compra de medicamentos y en la implicación del círculo familiar más cercano al Presidente.
Operativo en partido de Central Norte dejó 20 demorados; cinco con requerimiento judicialDeportes24/08/2025
El evento se llevó a cabo anoche entre los equipos de Central Norte y Gimnasia y Esgrima. Asistieron alrededor de 3600 personas. La cobertura estuvo integrada por más de 400 efectivos.
"Cuiden y protejan su tierra": El firme reclamo de Sáenz a los legisladores desde la Rural
En su discurso, el Gobernador llamó a los legisladores nacionales a poner a Salta y su gente por encima de las "banderías políticas".