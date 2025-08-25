ATE exige una investigación por el acuerdo con Suizo Argentina, mientras denuncian que la obra social de las Fuerzas Armadas pasó de tener $25.000 millones en reservas a un déficit de $160.000 millones.
Kicillof calificó de “obsceno” el escándalo de coimas en ANDIS
El gobernador bonaerense sostuvo que los audios filtrados por Diego Spagnuolo son de “una magnitud tremenda” y pidió una investigación judicial seria antes de sacar conclusiones.Política25/08/2025
En medio del fuerte escándalo que se desató dentro del Gobierno por la filtración de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo detallando un presunto sistema de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se refirió a la polémica y consideró que es "obsceno": "No sé cómo se continúa después de algo tan escabroso”.
En diálogo con Radio 10, el mandatario sostuvo que "no tiene mucho antecedente algo así" y agregó: “Lo que describe es tremendo y, además, de una magnitud que yo no recuerdo… Con tanta precisión, con tanta cercanía”, dijo sobre la información que dio el ahora exfuncionario sobre el entramado de coimas que involucraría a Karina Milei, hermana del Presidente y secretaria general de la Presidencia, y al subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.
A su vez, enfatizó que “si esto hubiera sido trucho no lo habría echado” a Spagnuolo: "Si se prueba que es verdad, si se prueba su pertenencia, que parece estar convalidada, porque a este hombre lo echaron por los audios, no sé cómo se continúa después de algo tan escabroso”.
De todas formas, Kicillof remarcó hay que ser "ser respetuoso de las actitudes judiciales y esperar que los resultados estén convalidados”. En ese sentido, sostuvo que hay que mantener esta prudencia porque la investigación se da en "un contexto electoral": "No quiero montarme con cosas que nos hicieron a nosotros”.
Así, agregó: “Esto requiere por parte de la Justicia celeridad porque es de enorme gravedad. Estamos hablando de un tipo que entró no sé cuántas veces a Olivos, un amigo de Milei, con audios donde habla directamente de este sistema”, dijo y pidió “una investigación seria porque es demasiado alevoso, con bastante desprolijidad”.
Axel Kicillof llamó a ir a votar "para no quedarse solo en la queja y terminar con esta etapa"
Respecto a las elecciones del 7 de septiembre en la Provincia, con el oficialismo nacional envuelto en este escándalo, Kicillof llamó a ir a las urnas y "dejarles en claro la importancia de ir a votar” para "no quedarse solo en la queja y terminar con esta etapa”.
Con la mira puesta en los comicios, el exministro de Economía analizó que en peronismo está en condiciones "de hacer una buena elección". "Hay muchos que se dieron cuenta de lo que trajo Milei a Argentina. Es nada. Es mucho más lo que se llevó”, lanzó.
Con información de Ámbito
La droguería Suizo Argentina también tiene contratos por cientos de miles de dólares con el PAMIPolítica25/08/2025
La obra social de los jubilados, al igual que los ministerio de Salud, Defensa y Seguridad, hizo 28 contratos con la droguería sospechada por sobornos, algunos por "compulsa abreviada" para acelerar plazos.
El subsecretario de Gestión Institucional aseguró que los mensajes son falsos y calificó la denuncia como “una burda operación política del kirchnerismo”.
Piden la declaración de la emergencia vial en el país
Legisladores salteños buscan debatir un proyecto en la Cámara Baja provincial para que se declare la emergencia vial, debido a la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad.
El presidente de la Cámara de Diputados, mencionado en los audios atribuidos a Diego Spagnuolo como integrante de un circuito de coimas en Discapacidad, calificó la denuncia como una “operación” vinculada a las elecciones.
Buscan endurecer sanciones para tenencia de perros peligrosos en Salta
La iniciativa busca introducir la obligatoriedad de una capacitación para los dueños y elevar las multas y arrestos para quienes incumplan la ley.
Saeta debe cuatro mil millones de pesos y suspenden el servicio nocturno
Debido a una deuda de 4 mil millones de pesos con las empresas operadoras, estas decidieron suspender el servicio. Saeta trabaja para conseguir los fondos necesarios y evitar la medida.
Petri y Bullrich en la mira por compras millonarias a la droguería Suizo ArgentinaPolítica24/08/2025
Los ministerios de Defensa y Seguridad que conducen Patricia Bullrich y Luis Petri acumularon contratos millonarios con la droguería señalada por Diego Spagnuolo como la empresa que operaba un esquema de coimas con funcionarios del gobierno.
Corrupción en la ANDIS y el círculo de Milei: el escándalo que trascendió al mundoArgentina24/08/2025
La mayoría de los informes se centran en la filtración de los audios que destaparon una presunta red de sobornos en la compra de medicamentos y en la implicación del círculo familiar más cercano al Presidente.
Operativo en partido de Central Norte dejó 20 demorados; cinco con requerimiento judicialDeportes24/08/2025
El evento se llevó a cabo anoche entre los equipos de Central Norte y Gimnasia y Esgrima. Asistieron alrededor de 3600 personas. La cobertura estuvo integrada por más de 400 efectivos.
"Cuiden y protejan su tierra": El firme reclamo de Sáenz a los legisladores desde la Rural
En su discurso, el Gobernador llamó a los legisladores nacionales a poner a Salta y su gente por encima de las "banderías políticas".