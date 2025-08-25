El fiscal federal Franco Picardi ya comenzó a analizar los expedientes administrativos secuestrados en los allanamientos sobre la compra de medicamentos.
Avanza la investigación sobre $LIBRA en medio del escándalo de ANDIS
El jueves la Cámara baja debatirá la integración de la Comisión $LIBRA, que busca indagar una posible estafa que salpica a Milei y a la Casa Rosada.Política25/08/2025
En plena crisis por los audios de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), la Cámara de Diputados confirmó que el jueves 28 de agosto a las 14 horas se reunirá la Comisión Investigadora sobre la criptomoneda $LIBRA en el Anexo “C”. El objetivo del encuentro será elegir a sus autoridades y fijar el calendario de trabajo, un paso que el oficialismo evitó durante meses.
El cuerpo fue creado hace más de cuatro meses, pero su funcionamiento quedó bloqueado por maniobras dilatorias de La Libertad Avanza. En dos ocasiones, la definición de autoridades terminó en empate 14 a 14, lo que impidió avanzar. El miércoles pasado, la oposición aprobó una resolución impulsada por Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) que establece que, en caso de empate, la presidencia recaerá en el candidato del bloque con mayor representación parlamentaria.
Con esta modificación, todo indica que la presidencia quedará en manos de la diputada Sabrina Selva (Unión por la Patria). “Queremos que venga la hermana del Presidente”, adelantó Selva, en referencia a Karina Milei, cuya presencia es uno de los puntos que más incomoda a la Casa Rosada.
Un nuevo frente que complica al Gobierno
La investigación sobre $LIBRA apunta al presidente Javier Milei y a su entorno, por la presunta promoción de una estafa financiera desde su cuenta de X (antes Twitter). El expediente también menciona al empresario Hayden Davis, señalado como creador del esquema, y a Mauricio Novelli, un trader que mantuvo vínculos con Olivos.
El avance parlamentario ocurre en simultáneo al escándalo de la ANDIS, tras la difusión de audios atribuidos al desplazado director Diego Spagnuolo, en los que alude a supuestos pedidos de coimas y menciona a Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem. “No pongo las manos en el fuego por ningún funcionario”, reconoció el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, al referirse a la crisis.
Con el llamado a reunión, la oposición logró reflotar un tema que parecía enterrado. Si la comisión se constituye el jueves, tendrá hasta noviembre para investigar el caso $LIBRA, lo que significa que su desarrollo se superpondrá con la campaña electoral, abriendo un nuevo frente de conflicto para Milei en el peor momento de su gestión.
El fallo a favor de Hayden Davis disparó la cotización de $LIBRA
Tras levantarse el embargo judicial sobre las cuentas de Hayden Davis, la memecoin $LIBRA vivió un repunte extraordinario del 527% en pocas horas. Sin embargo, la criptomoneda no logró sostenerse en valores altos y volvió a operar en niveles cercanos a cero.
La resolución de la Justicia estadounidense permitió descongelar activos por u$s57 millones del empresario, lo que generó un rebote inmediato en el mercado cripto. El fallo también reveló que la billetera de Davis continuaba realizando operaciones automáticas de compra y venta pese a la orden de bloqueo que pesaba desde mayo.
Medios especializados como CoinoMedia destacaron que la medida podría significar un nuevo comienzo para el proyecto: “Esta decisión parece haber reavivado la confianza de los inversores, provocando una fuerte reacción alcista en el mercado”, aseguraron, y añadieron que con los fondos habilitados, el equipo podrá avanzar en la hoja de ruta y en la reconstrucción de la confianza de la comunidad.
Pese al entusiasmo inicial, la volatilidad dominó la operatoria. El jueves, cada token alcanzó los u$s0,55, pero para la madrugada del viernes ya se movía por encima de apenas u$s0,01 y, hacia la tarde, retrocedía a u$s0,009, mostrando la fragilidad del repunte.
Con información de Ámbito
La Justicia citó al jefe de Seguridad de Nordelta acusado de ayudar al dueño de Suizo ArgentinaPolítica25/08/2025
El juez Casanello investiga a Ariel De Vincentis por el delito de encubrimiento. Según el fiscal Piccardi, colaboró para que Jonathan Kovalivker pudiera escapar.
El Presidente presentará a los candidatos de La Libertad Avanza en Buenos Aires mientras la Justicia investiga presuntas coimas en el área de Discapacidad.
Senado: la oposición avanza con un proyecto que modifica el régimen legal de los DNUPolítica24/08/2025
La actual legislación exige que ambas cámaras rechacen los decretos. Por lo que la iniciativa impulsada lo modifica al disponer que, con el rechazo de una cámara, alcance para desactivarlo.
Karina Milei reaparece y apunta contra la corrupción: "Vinimos para que no roben más"Política24/08/2025
La hermana del Presidente reapareció en un acto de La Libertad Avanza en medio del escándalo por presuntas coimas.
Petri y Bullrich en la mira por compras millonarias a la droguería Suizo ArgentinaPolítica24/08/2025
Los ministerios de Defensa y Seguridad que conducen Patricia Bullrich y Luis Petri acumularon contratos millonarios con la droguería señalada por Diego Spagnuolo como la empresa que operaba un esquema de coimas con funcionarios del gobierno.
Saeta debe cuatro mil millones de pesos y suspenden el servicio nocturno
Debido a una deuda de 4 mil millones de pesos con las empresas operadoras, estas decidieron suspender el servicio. Saeta trabaja para conseguir los fondos necesarios y evitar la medida.
La diputada nacional por Mendoza que rompió con La Libertad Avanza criticó en duros términos a la secretaria general y se refirió a la posible responsabilidad del presidente.
Petri y Bullrich en la mira por compras millonarias a la droguería Suizo ArgentinaPolítica24/08/2025
Los ministerios de Defensa y Seguridad que conducen Patricia Bullrich y Luis Petri acumularon contratos millonarios con la droguería señalada por Diego Spagnuolo como la empresa que operaba un esquema de coimas con funcionarios del gobierno.
Corrupción en la ANDIS y el círculo de Milei: el escándalo que trascendió al mundoArgentina24/08/2025
La mayoría de los informes se centran en la filtración de los audios que destaparon una presunta red de sobornos en la compra de medicamentos y en la implicación del círculo familiar más cercano al Presidente.
Operativo en partido de Central Norte dejó 20 demorados; cinco con requerimiento judicialDeportes24/08/2025
El evento se llevó a cabo anoche entre los equipos de Central Norte y Gimnasia y Esgrima. Asistieron alrededor de 3600 personas. La cobertura estuvo integrada por más de 400 efectivos.