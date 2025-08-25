El jueves la Cámara baja debatirá la integración de la Comisión $LIBRA, que busca indagar una posible estafa que salpica a Milei y a la Casa Rosada.
Milei retoma la campaña electoral en Junín pese al escándalo por presuntas coimas
El Presidente presentará a los candidatos de La Libertad Avanza en Buenos Aires mientras la Justicia investiga presuntas coimas en el área de Discapacidad.Política25/08/2025
Javier Milei retoma este lunes la campaña electoral y participará de un acto en Junín en medio del escándalo por los audios sobre presuntas coimas que denunció Diego Spagnuolo en el área de Discapacidad.
El evento será en el Teatro San Carlos a las 17.30 y mantendrá las mismas características que el que se canceló la semana pasada por cuestiones climáticas. La intención de La Libertad Avanza es que el Presidente presente allí a los 20 candidatos a diputados nacionales de Buenos Aires.
Está previsto que participen también el diputado José Luis Espert, la exactriz Karen Reichardt, el legislador Diego Santilli, la exfuncionaria Gladys Humenuk y el armador libertario en PBA, Sebastián Pareja, entre otros. También se espera la asistencia de dirigentes provinciales que buscarán ganar una banca en la Legislatura y el Senado de PBA.
Todas estas estrategias se basan en la decisión de unificar la campaña de la provincia de Buenos Aires con la nacional, para mantener la polarización contra el kirchnerismo.
El Gobierno se enfoca en que el mandatario tenga una alta participación en las actividades de campaña. En ese sentido, existe la posibilidad de que Milei realice una gira por las provincias que tienen mayor cantidad de electores como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, CABA y Mendoza.
En todos los sectores de Balcarce 50 dan por hecho que Milei hará recorridas y actividades con los candidatos con los que tiene un vínculo directo, como los ministros Luis Petri (Defensa) y Patricia Bullrich (Seguridad). En el caso del territorio porteño, el oficialismo descarta que el presidente participe de actividades de campaña con Mauricio Macri y el jefe de gobierno, Jorge Macri.
La campaña avanzará mientras la Justicia investiga el caso que estalló con la filtración de audios del entonces titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Spagnuolo.
En las grabaciones, Spagnuolo habla de retornos por contratos millonarios y asegura que el dinero llegaba a la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei. También aparecen nombrados Eduardo “Lule” Menem y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
“Estamos hablando de entre medio palo y 800 lucas de medicamentos por mes”, se escucha decir a Spagnuolo en una de las grabaciones. En otro tramo afirma: “Tengo todos los WhatsApp de Karina. A ella le llega el 3%”.
Las grabaciones provocaron un terremoto político: Spagnuolo y Garbellini fueron desplazados de sus cargos, mientras la Justicia ordenó 15 allanamientos en dependencias públicas y privadas y secuestró celulares. El objetivo es acceder a conversaciones y archivos que permitan reconstruir el circuito de presuntas coimas y avanzar en las imputaciones.
Con información de TN
El fiscal federal Franco Picardi ya comenzó a analizar los expedientes administrativos secuestrados en los allanamientos sobre la compra de medicamentos.
La diputada nacional por Mendoza que rompió con La Libertad Avanza criticó en duros términos a la secretaria general y se refirió a la posible responsabilidad del presidente.
