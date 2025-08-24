Entre los liberados se encuentra el exdiputado Américo De Grazia, detenido tras la crisis desatada tras la presunta reelección de Nicolás Maduro en 2024, denunciada como fraude a escala internacional.
Ucrania lanzó un ataque con drones sobre instalaciones estratégicas rusas
Las acciones fueron confirmadas por el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU). La ofensva tenía como objetivo impactar la infraestructura de Novatek, el principal productor de gas licuado ruso.El Mundo24/08/2025
Explosiones e incendios marcaron la madrugada en instalaciones estratégicas rusas, mientras Ucrania reivindicó un ataque con drones contra la terminal de gas de Ust-Lugá, en el Golfo de Finlandia. La acción, confirmada por el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), buscó impactar la infraestructura de Novatek, el principal productor de gas licuado ruso, afectando la llamada flota fantasma que permite sortear sanciones internacionales. Fragmentos de drones derribados provocaron un incendio, sin víctimas.
En paralelo, Rusia reportó daños en la central nuclear de Kursk tras la interceptación de un dron que dañó un transformador auxiliar y generó un incendio controlado.
Una unidad redujo su carga al 50% y los niveles de radiación se mantuvieron estables. El Ministerio de Defensa ruso informó que 95 drones fueron derribados en distintas regiones y destacó avances militares en Dnipropetrovsk y Donetsk.
El ataque coincidió con el Día de la Independencia de Ucrania. El presidente Volodimir Zelensky destacó la unidad nacional y la aspiración a una paz segura y justa, sin compromisos vergonzosos. Subrayó que Ucrania puede responder a ataques y dañar infraestructuras estratégicas si Moscú no acepta un alto el fuego.
Zelensky agradeció el apoyo internacional, incluyendo al Papa, líderes de EEUU, China, Turquía y el Reino Unido, y reafirmó la determinación de definir su propio destino con respaldo global.
Con información de Ámbito
El canje de prisioneros es una de las pocas áreas de cooperación entre ambos países desde el inicio de la invasión rusa en 2022.
Tres días antes, un camión bomba explotó frente a la escuela de aviación militar de Cali y seis civiles murieron. El mismo día, un helicóptero policial fue derribado con un dron en Antioquia, 13 agentes fallecieron.
Escándalo en Italia: compartían fotos íntimas de sus esposas por un grupo de FacebookEl Mundo24/08/2025
El grupo funcionaba desde 2019 y contaba con alrededor de 32.000 miembros. La empresa Meta decidió darlo de baja por “infracción a las políticas de explotación sexual”.
El actor Jerry Adler, conocido por sus papeles en Los Soprano y The Good Wife, murió a los 96 años en Nueva York.
Hallan el primer híbrido de neandertal y humano: un descubrimiento histórico en IsraelEl Mundo24/08/2025
Un estudio reveló el hallazgo del primer híbrido entre un neandertal y un humano. Se trata del fósil de un nene de hace 140.000 años encontrado en Israel.
Saeta debe cuatro mil millones de pesos y suspenden el servicio nocturno
Debido a una deuda de 4 mil millones de pesos con las empresas operadoras, estas decidieron suspender el servicio. Saeta trabaja para conseguir los fondos necesarios y evitar la medida.
Las puertas de acceso al público en el Estadio Martearena se habilitarán a partir de las 20:30 horas, mientras que el partido comenzará a las 22 horas.
Por la salvaje agresión el chico perdió un diente y tiene otras seis piezas dentales comprometidas. La docente fue detenida cuando intentaba huir de la ciudad.
Petri y Bullrich en la mira por compras millonarias a la droguería Suizo ArgentinaPolítica24/08/2025
Los ministerios de Defensa y Seguridad que conducen Patricia Bullrich y Luis Petri acumularon contratos millonarios con la droguería señalada por Diego Spagnuolo como la empresa que operaba un esquema de coimas con funcionarios del gobierno.
Operativo en partido de Central Norte dejó 20 demorados; cinco con requerimiento judicialDeportes24/08/2025
El evento se llevó a cabo anoche entre los equipos de Central Norte y Gimnasia y Esgrima. Asistieron alrededor de 3600 personas. La cobertura estuvo integrada por más de 400 efectivos.