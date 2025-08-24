Ucrania lanzó un ataque con drones sobre instalaciones estratégicas rusas

Explosiones e incendios marcaron la madrugada en instalaciones estratégicas rusas, mientras Ucrania reivindicó un ataque con drones contra la terminal de gas de Ust-Lugá, en el Golfo de Finlandia. La acción, confirmada por el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), buscó impactar la infraestructura de Novatek, el principal productor de gas licuado ruso, afectando la llamada flota fantasma que permite sortear sanciones internacionales. Fragmentos de drones derribados provocaron un incendio, sin víctimas.

En paralelo, Rusia reportó daños en la central nuclear de Kursk tras la interceptación de un dron que dañó un transformador auxiliar y generó un incendio controlado.



Una unidad redujo su carga al 50% y los niveles de radiación se mantuvieron estables. El Ministerio de Defensa ruso informó que 95 drones fueron derribados en distintas regiones y destacó avances militares en Dnipropetrovsk y Donetsk.

El ataque coincidió con el Día de la Independencia de Ucrania. El presidente Volodimir Zelensky destacó la unidad nacional y la aspiración a una paz segura y justa, sin compromisos vergonzosos. Subrayó que Ucrania puede responder a ataques y dañar infraestructuras estratégicas si Moscú no acepta un alto el fuego.



Zelensky agradeció el apoyo internacional, incluyendo al Papa, líderes de EEUU, China, Turquía y el Reino Unido, y reafirmó la determinación de definir su propio destino con respaldo global.

