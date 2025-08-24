Las acciones fueron confirmadas por el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU). La ofensva tenía como objetivo impactar la infraestructura de Novatek, el principal productor de gas licuado ruso.
Murió Jerry Adler a los 96 años, un ícono de Hollywood
El actor Jerry Adler, conocido por sus papeles en Los Soprano y The Good Wife, murió a los 96 años en Nueva York.El Mundo24/08/2025
Jerry Adler, actor de Los Soprano y The Good Wife, falleció a los 96 años en Nueva York. Comenzó su carrera actoral a los 60 y dejó una marca imborrable en cine y televisión.
El actor Jerry Adler murió este sábado en Nueva York a los 96 años, según informó su familia a través de un comunicado difundido por la Capilla Conmemorativa Riverside.
Adler, nacido en febrero de 1929 en Brooklyn, se destacó por su trabajo en cine y televisión durante casi tres décadas, con papeles memorables como Hesh Rabkin en Los Soprano y Howard Lyman en The Good Wife.
Entre los mensajes de despedida, el guionista Robert King destacó la versatilidad y el carisma de Adler: “Jerry falleció ayer. La intención era contar con él solo para un episodio de The Good Wife, pero estuvo tan gracioso en una escena en un restaurante que lo tuvimos de vuelta para seis años de Good Wife y tres de “Good Fight”.
Y agregó: “Uno de nuestros colaboradores favoritos”. Por su parte, su amigo Frank J. Reilly recordó la carrera tardía de Adler: “El gran actor, mi amigo Jerry Adler, nos dejó a los 96 años. No está mal para alguien que empezó a actuar a los 65”.
Una carrera tardía pero llena de logros en cine y televisión
Aunque Adler comenzó detrás de los focos en los años ‘50, participando como ayudante de escena en musicales como Los caballeros la prefieren rubias y My Fair Lady, y luego dirigiendo obras como El violinista en el tejado y Retorno a Casa de Harold Pinter, su carrera actoral comenzó realmente después de cumplir 60 años.
“Fue un grupo de amigos quien me incentivó para hacer una audición en El ojo público y el director me dio una oportunidad”, recordaba sobre sus inicios tardíos frente a cámara.
Desde entonces, su carrera se consolidó con roles en películas como Misterioso asesinato en Manhattan, Curis Hanson y Synecdoche, New York, y series como Doctor en Alaska, Broad City y Mozart in the Jungle. Sin embargo, sus papeles más recordados fueron en Los Soprano, The Good Wife y Rescue Me: Equipo de rescate, donde conquistó al público con su carisma y talento único.
Con información de Mitre
Entre los liberados se encuentra el exdiputado Américo De Grazia, detenido tras la crisis desatada tras la presunta reelección de Nicolás Maduro en 2024, denunciada como fraude a escala internacional.
El canje de prisioneros es una de las pocas áreas de cooperación entre ambos países desde el inicio de la invasión rusa en 2022.
Tres días antes, un camión bomba explotó frente a la escuela de aviación militar de Cali y seis civiles murieron. El mismo día, un helicóptero policial fue derribado con un dron en Antioquia, 13 agentes fallecieron.
Escándalo en Italia: compartían fotos íntimas de sus esposas por un grupo de FacebookEl Mundo24/08/2025
El grupo funcionaba desde 2019 y contaba con alrededor de 32.000 miembros. La empresa Meta decidió darlo de baja por “infracción a las políticas de explotación sexual”.
Hallan el primer híbrido de neandertal y humano: un descubrimiento histórico en IsraelEl Mundo24/08/2025
Un estudio reveló el hallazgo del primer híbrido entre un neandertal y un humano. Se trata del fósil de un nene de hace 140.000 años encontrado en Israel.
Saeta debe cuatro mil millones de pesos y suspenden el servicio nocturno
Debido a una deuda de 4 mil millones de pesos con las empresas operadoras, estas decidieron suspender el servicio. Saeta trabaja para conseguir los fondos necesarios y evitar la medida.
Las puertas de acceso al público en el Estadio Martearena se habilitarán a partir de las 20:30 horas, mientras que el partido comenzará a las 22 horas.
Por la salvaje agresión el chico perdió un diente y tiene otras seis piezas dentales comprometidas. La docente fue detenida cuando intentaba huir de la ciudad.
Petri y Bullrich en la mira por compras millonarias a la droguería Suizo ArgentinaPolítica24/08/2025
Los ministerios de Defensa y Seguridad que conducen Patricia Bullrich y Luis Petri acumularon contratos millonarios con la droguería señalada por Diego Spagnuolo como la empresa que operaba un esquema de coimas con funcionarios del gobierno.
Operativo en partido de Central Norte dejó 20 demorados; cinco con requerimiento judicialDeportes24/08/2025
El evento se llevó a cabo anoche entre los equipos de Central Norte y Gimnasia y Esgrima. Asistieron alrededor de 3600 personas. La cobertura estuvo integrada por más de 400 efectivos.