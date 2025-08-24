Escándalo en Italia: compartían fotos íntimas de sus esposas por un grupo de Facebook

Un verdadero escándalo se desató en Italia luego de que se descubriera un grupo de Facebook en el que miles de hombres compartían fotos íntimas de sus esposas.

“¿Qué les parece?“, era una de las preguntas más comunes que solían aparecer en el grupo, que tenía como nombre "Mia Moglie", “Mi esposa”, en italiano.

En ese grupo, que llevaba casi cinco años en funcionamiento, los casi 32.000 hombres compartían fotos íntimas de sus esposas, como también de otras familiares y allegadas.

Una vez compartida la foto, el resto de integrantes interactuaba con opiniones, sin que muchas de ellas lo supieran.

Esta semana, la empresa Meta lo cerró luego de numerosas denuncias de colectivos feministas y otras figuras políticas.

El escándalo comenzó cuando se conoció públicamente la denuncia de la escritora Carolina Capria, quien visibilizó la existencia de ese grupo.

“Me han informado de un grupo de Facebook con 32.000 usuarios en el que algunos de sus miembros intercambian fotos íntimas de sus propias mujeres para comentar su aspecto y dar voz a sus fantasías sexuales“, escribió Capria.

En su denuncia, agregó: “Son mujeres que a menudo no saben que son fotografiadas para ser sometidas a una violación virtual".

Apenas dos días después de la denuncia pública de Capria, no sólo el colectivo “Sin justicia no hay paz” (del que participa la escritora) sino también colectivos feministas y figuras públicas de la política italiana condenaron abiertamente el accionar de los miembros del grupo.

El miércoles fue la propia empresa que maneja Mark Zuckerberg —que nuclea a Facebook y otras plataformas— decidió tomar cartas en el asunto y dar de baja el grupo.

“Eliminamos el grupo de Facebook por infringir nuestras políticas contra la explotación sexual de adultos", sostuvo el vocero de Meta en Italia.

En la declaración que dio, agregó: “No permitimos contenido que amenace o promueva la violencia sexual, el abuso sexual o la explotación sexual en nuestras plataformas”.

Por último, cerró: “Si detectamos contenido que incite o promueva la violación, podremos desactivar los grupos y cuentas que lo publiquen y compartir esta información con las autoridades”.

“Mis fotos, subidas por el hombre que amaba”: el escalofriante relato de una víctima

Por esas mismas horas comenzaron a conocerse los primeros testimonios de mujeres víctimas del grupo. El tradicional diario romano La Reppublica publicó un artículo entero redactado por una víctima, bajo el título “El hombre que amaba publicó mis fotos en línea. Y ahora me amenaza”.

“Vi fotos de mí desnuda, imágenes que había compartido con mi esposo, y comentarios escalofriantes debajo. Esas fotos las compartió el mismo hombre con quien formé una familia. Sentí asco, desesperación, decepción, miedo”, manifestó la víctima.

La mujer que publicó en el mencionado medio bajo un nombre falso, Chiara, compartió un ejemplo de epígrafe que su marido compartía junto con fotos de ella en el grupo de Facebook.

“Hola, soy nuevo en este grupo. Tengo una esposa supersexy y cachonda. Les aseguro que es un trío genial y un verdadero espectáculo. Diviértanse y díganme qué piensan. Ella no conoce mis fantasías”, escribió junto a una serie de fotos que también publicó en un grupo de Telegram.

En el artículo publicado en los últimos días, la víctima señaló: “No puede ser el mismo hombre con el que me casé. En estos meses, mientras intentaba, por el bien de la familia, comprender si podía superarlo”.

La mujer relató también el comportamiento de su esposo al ser descubierto: “No ha hecho más que restarle importancia a sus actos. ‘Es un juego’ o ‘Una forma de presumir de la belleza de mi mujer’ respondía. Me acusa de querer destruir nuestro matrimonio por una nimiedad. Dice que exagero, que lo exagero todo”.

Por lo pronto, la jefa de la Policía Postal de Italia, Barbara Strappato, denunció: “En cuanto a Telegram, observamos poca cooperación con las fuerzas del orden. Esto se debe a que afirman no tener los datos de sus usuarios, a diferencia de otras plataformas”.

Y tan pronto como se cerró el grupo en Facebook, se abrieron dos homónimos en Telegram y en WhatsApp. Y un “Mi esposa 2.0” de nuevo en Facebook.

Con información de TN