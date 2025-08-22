El Gobierno de Sáenz acelera la entrega de escrituras y supera cifras de 2002

La gestión del gobernador Gustavo Sáenz ha marcado un hito en la política de vivienda de la provincia al alcanzar un récord en la entrega de escrituras, a través del Instituto Provincial de Vivienda (IPV). Son más de 5 mil las escrituras públicas entregadas, de esta manera los datos oficiales demuestran el firme compromiso con las familias salteñas que se convirtieron en dueñas legítimas de sus hogares.

Siguiendo con la premisa del Gobernador de brindar seguridad jurídica a los adjudicatarios de casas, es que el año pasado se logró entregar 1.750 escrituras, récord que no se alcanzaba desde el 2.002. Para este año se proyecta superar ese número brindando estabilidad a miles de familias salteñas. Este avance en la regularización dominial, es un trabajo encabezado por la Escribana adjunta de Gobierno, Laura Anna y el equipo del área Escribanía del organismo provincial.

La escritura del inmueble es el último eslabón en el proceso de adjudicación, a la vez es el más importante, por lo que se suma otra significativa medida de protección para las familias: la sanción de la Ley 8.245 en 2021. Esta legislación establece que los inmuebles adquiridos se afecten al régimen de protección de la vivienda, más conocido como "Bien de Familia". Al realizar la entrega bajo esta figura se protege al grupo familiar ante dificultades económicas o ejecución judicial.