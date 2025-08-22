El presidente de la Cámara Argentina de Comercio aclaró que la cautelar judicial no fue impulsada por la entidad y defendió la autonomía del Instituto de Capacitación.
El consumo sigue estancado y marca mínimos históricos en mayoristas
Las ventas en autoservicios mayoristas cayeron 1,8% en junio y registraron su nivel más bajo desde 2017, mientras supermercados y shoppings muestran estancamiento o contracción.Argentina22/08/2025
El consumo no mostró signos de recuperación durante junio, en un contexto de salarios estancados en un bajo nivel histórico. En autoservicios mayoristas tocó un nuevo mínimo, en shoppings se vio la primera contracción anual en ocho meses y en supermercados se verifica un estancamiento desde marzo.
Según informó el INDEC este jueves, las ventas en mayoristas encadenaron su tercer retroceso mensual consecutivo, al mermar 1,8% respecto de mayo. De este modo, el dato de la serie desestacionalizada fue el más bajo desde que el instituto de estadísticas comenzó la serie, en 2017.
En términos anuales la contracción fue del 8,4%. A nivel de producto, las bajas más importantes se verificaron en el consumo de frutas y verduras, artículos de limpieza, y lácteos.
Por medios de pago, se vieron fuertes retrocesos reales en el uso de efectivo y tarjetas de crédito, e incluso una merma nominal en las tarjetas de débito. Solo creció la utilización de "otros medios de pago", que incluyen por ejemplo pagos con QR.
En supermercados, las ventas muestran un estancamiento de cuatro meses
Por su parte, en los supermercados las ventas exhibieron un leve ascenso mensual del 0,2%. Sin embargo, la tendencia de los últimos meses muestra un estancamiento desde marzo.
Respecto de junio de 2024, hubo un alza de 0,8%. En estos establecimientos, también se verificaron reducciones en lácteos, frutas y verduras, y artículos de limpieza, así como en bebidas y productos de almacén. Por el contrario, hubo relevantes incrementos en indumentaria y carnes.
Por último, la performance en shoppings, más asociada al consumo de bienes durables y de sectores medios, arrojó su primera baja interanual desde noviembre de 2024. A precios constantes, la variación fue negativa en -4,5%.
Acá resaltaron las caídas en la división de Diversión y esparcimiento, así como en Ropa y accesorios deportivos, y en productos electrónicos.
Con información de Ámbito
