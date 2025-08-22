Este viernes, Salta se suma a la Semana de la Lactancia con una feria de salud

Este viernes 22 de agosto se llevará a cabo una nueva edición de la Feria de la Salud en el marco del mes de la Lactancia Materna. La actividad se desarrollará en la plaza General Belgrano, de 9 a 13, con la participación de instituciones que integran la Comisión Provincial de Lactancia Materna, centros de salud y programas dependientes del Ministerio de Salud Pública.

La iniciativa tiene como objetivo promover la salud y el bienestar de las mujeres en todas las etapas de su vida, a través de la difusión de los beneficios de la lactancia materna, la prevención del cáncer y el acceso a vacunas como herramienta clave para evitar enfermedades inmunoprevenibles.

Durante la jornada, el móvil oncológico ofrecerá mamografías gratuitas y se realizarán estudios de Papanicolaou. Los turnos se otorgarán en el lugar, por orden de llegada, hasta completar un cupo de 30 mamografías.

La actividad contará con la participación de la Dirección de Materno Infancia, Dirección de Nutrición y Alimentación Saludable, Dirección de APS, estudiantes de la carrera de Enfermería y Nutrición de la UNSa y de enfermería de la Cruz Roja. También estarán presentes los Centros de Primera Infancia y referentes de la Subsecretaría de Políticas Alimentarias del Ministerio de Desarrollo Social.