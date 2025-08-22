La actividad se desarrollará en la plaza General Belgrano, de 9 a 13. Además, el camión oncológico realizará mamografías y estudios de Papanicolaou de manera gratuita.
Mamografías, PAP y vacunas: el móvil de Salud llega a la plaza Belgrano
La atención será este viernes 22 de agosto de 9 a 14, por orden de llegada, con controles para la prevención del cáncer y vacunación gratuita.Salta22/08/2025
Este viernes 22 de agosto, el móvil oncológico del Ministerio de Salud Pública estará en la Ciudad de Salta, donde ofrecerá a las mujeres la posibilidad de efectuarse mamografías gratuitas.
Así informó la Subsecretaría de Medicina Social, indicando que la atención se brindará en la plaza Gral. Manuel Belgrano, sobre calle Balcarce, en el horario de 9 a 14. Los turnos para la realización de mamografías se entregaran en el lugar por orden de llegada.
En la ocasión, también se realizarán exámenes de Papanicolaou, a fin de detectar la presencia de células anormales que puedan indicar riesgo de cáncer de cuello de útero.
Por otra parte, se colocarán vacunas contra la gripe a las personas comprendidas en el grupo de riesgo, es decir embarazadas, puérperas hasta 10 días posterior al parto, niños de entre 6 y 24 meses, mayores de 65 años y personas de entre 2 y 64 años con factores de riesgo.
También se colocarán otras vacunas incluidas en el calendario nacional, a fin de que la población en general tenga completo el esquema de inmunización según la edad.
Juegos tradicionales, exposiciones culturales y música en vivo animarán una jornada gratuita para toda la familia este viernes 22 de agosto.
Se verán afectadas distintas zonas de la provincia. El meteorólogo Edgardo Escobar advirtió que, además, se pronostican altas temperaturas.
Tras lograr un acuerdo, quedó sin efecto la suspensión del servicio nocturno prevista para este jueves.
La interrupción del servicio eléctrico se registró pasada las 13 horas. Se informó fallas en la Estación Transformadora Salta Sur.
El intendente firmó el decreto que crea un fondo solidario permanente de $100 millones para cubrir traslados y estadías de niños y adolescentes de Salta que deban atenderse en dicho hospital pediátrico.
Un informe de la Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO) señala que el gasto en electricidad pasó del 4,72% de sus ingresos en 2023 al 14,21% en 2025.
Alerta amarilla en Salta por vientos fuertes: Ráfagas de hasta los 75 km/h
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos fuertes de tipo Zonda que afectarán a gran parte de la provincia de Salta durante el día de hoy, 21 de agosto, y con posible extensión para el viernes.
Aumentan las quiebras personales en Salta: la mayoría son policías
Un fenómeno alarmante que preocupa a la Justicia. La jueza Victoria Ambrosini advirtió por Aries un panorama crudo del sobreendeudamiento en Salta y sus consecuencias.
Saeta debe cuatro mil millones de pesos y suspenden el servicio nocturno
Debido a una deuda de 4 mil millones de pesos con las empresas operadoras, estas decidieron suspender el servicio. Saeta trabaja para conseguir los fondos necesarios y evitar la medida.
Se verán afectadas distintas zonas de la provincia. El meteorólogo Edgardo Escobar advirtió que, además, se pronostican altas temperaturas.