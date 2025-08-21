Un salteño integró la primera patrulla del Ejército Argentino en conquistar el Himalaya

El 5 de agosto, una patrulla del Ejército Argentino marcó un hito histórico al alcanzar la cima del Monte Kun, en el Himalaya, a 7077 metros sobre el nivel del mar, junto a una cordada del Ejército de la India. El Suboficial Mayor Pedro Rodríguez, oriundo de Tartagal, Salta, formó parte de la expedición y, en diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries, compartió su experiencia.

“Fui 25 veces al Aconcagua, y las 25 veces siempre lloré diferente, uno piensa voy a ser fuerte, pero igual se te afloja todo, pensas en tu familia, en el sacrificio que uno hizo, y hacer cima es una satisfacción muy grande”, expresó.

El suboficial explicó que la convocatoria comenzó el año pasado, a la que se inscribieron 48 postulantes que fueron evaluados en etapas de exigencia física y técnica. “Había que tener un conocimiento técnico de escalar en hielo, usar el grampón. De los nueve que fuimos, yo era el más grande con 53 años, éramos de 40 años para arriba”, dijo.

En su carrera militar, Rodríguez se capacitó como instructor de esquí, instructor de andinismo, en tropas especiales y cazador de montaña, y participó de diversas expediciones en la Antártida y el Aconcagua, sin embargo aseguró: “nunca participé de una experiencia a esa magnitud”.

“Dormir a los 6.500 metros de altura y después de subir, hay grietas, y te puede dar vuelta te falta el aire, el cansancio, todo es un sacrificio, los pasos eran milimétricos, cada 10 pasos es descansar 10 segundos, hay que ir sorteando cosas así”, relató.

El grupo logró la cumbre el 5 de agosto, en coincidencia con el Día de las Tropas de Montaña. “Recién dos días después, al bajar al campamento base, pudimos hablar por teléfono satelital con la familia y caímos en lo que habíamos logrado”, contó.

Con una vida entera vinculada a la montaña, Rodríguez asegura que la experiencia lo reafirmó en su vocación. “La montaña siempre te enseña algo, yo encuentro ahí una paz interna que me hace bien”, cerró.