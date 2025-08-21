Hace 85 años, los dirigentes de la Unión Soviética asesinaron a uno de los tres revolucionarios que crearon el primer Estado socialista de la historia.
Un salteño integró la primera patrulla del Ejército Argentino en conquistar el Himalaya
El Ejército Argentino alcanzó por primera vez en su historia la cima del Monte Kun, en el Himalaya, Entre los nueve expedicionarios estuvo el tartagalense de 53 años, Suboficial Mayor Pedro Rodríguez. “Tuve experiencias, pero nunca a esa magnitud”, expresó e diálogo con Aries.Sociedad21/08/2025
El 5 de agosto, una patrulla del Ejército Argentino marcó un hito histórico al alcanzar la cima del Monte Kun, en el Himalaya, a 7077 metros sobre el nivel del mar, junto a una cordada del Ejército de la India. El Suboficial Mayor Pedro Rodríguez, oriundo de Tartagal, Salta, formó parte de la expedición y, en diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries, compartió su experiencia.
“Fui 25 veces al Aconcagua, y las 25 veces siempre lloré diferente, uno piensa voy a ser fuerte, pero igual se te afloja todo, pensas en tu familia, en el sacrificio que uno hizo, y hacer cima es una satisfacción muy grande”, expresó.
El suboficial explicó que la convocatoria comenzó el año pasado, a la que se inscribieron 48 postulantes que fueron evaluados en etapas de exigencia física y técnica. “Había que tener un conocimiento técnico de escalar en hielo, usar el grampón. De los nueve que fuimos, yo era el más grande con 53 años, éramos de 40 años para arriba”, dijo.
En su carrera militar, Rodríguez se capacitó como instructor de esquí, instructor de andinismo, en tropas especiales y cazador de montaña, y participó de diversas expediciones en la Antártida y el Aconcagua, sin embargo aseguró: “nunca participé de una experiencia a esa magnitud”.
“Dormir a los 6.500 metros de altura y después de subir, hay grietas, y te puede dar vuelta te falta el aire, el cansancio, todo es un sacrificio, los pasos eran milimétricos, cada 10 pasos es descansar 10 segundos, hay que ir sorteando cosas así”, relató.
El grupo logró la cumbre el 5 de agosto, en coincidencia con el Día de las Tropas de Montaña. “Recién dos días después, al bajar al campamento base, pudimos hablar por teléfono satelital con la familia y caímos en lo que habíamos logrado”, contó.
Con una vida entera vinculada a la montaña, Rodríguez asegura que la experiencia lo reafirmó en su vocación. “La montaña siempre te enseña algo, yo encuentro ahí una paz interna que me hace bien”, cerró.
En Salta, deudores alimentarios morosos no podrán asistir a espectáculos deportivos y casinosSociedad21/08/2025
El Senado Provincial brindó sanción definitiva al proyecto de ley que prevé que deudores alimentarios morosos tengan vedado el ingreso a espectáculos deportivos o culturales y a casinos.
La nueva función permite que los enlaces de Instagram en WhatsApp muestren un ícono de autenticidad, confirmando que pertenecen al titular de la cuenta.
Cristian Graf aseguró que le plantaron el cadáver: “Yo tengo la conciencia limpia”Sociedad21/08/2025
El principal sospechoso del crimen del adolescente hallado en Coghlan dialogó con la prensa por primera vez.
El escrito fue presentado a los Integrantes del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la provincia de Buenos Aires.
Ethel Caterham nació el 21 de agosto de 1909 en Shipton Bellinger, Hampshire, en Inglaterra
Un informe de la Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO) señala que el gasto en electricidad pasó del 4,72% de sus ingresos en 2023 al 14,21% en 2025.
En Diálogos.gob, el Ministro de Economía de la Provincia advirtió sobre la importancia de que el Estado nacional cuente con su Presupuesto 2026. “La base de la república es el Presupuesto”, señaló.
Emergencia en discapacidad y aumento a jubilados: ¿Cómo votaron los Diputados salteños?Política20/08/2025
En ambos puntos, Calletti, Outes, Vega y Estrada votaron en contra de los vetos. Mientras que los libertarios, Orozco, Zapata y Moreno, votaron a favor de sostener la decisión del Gobierno Nacional.
Alerta amarilla en Salta por vientos fuertes: Ráfagas de hasta los 75 km/h
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos fuertes de tipo Zonda que afectarán a gran parte de la provincia de Salta durante el día de hoy, 21 de agosto, y con posible extensión para el viernes.
Aumentan las quiebras personales en Salta: la mayoría son policías
Un fenómeno alarmante que preocupa a la Justicia. La jueza Victoria Ambrosini advirtió por Aries un panorama crudo del sobreendeudamiento en Salta y sus consecuencias.