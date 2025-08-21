Según se puntualizó, este año se incorporó un adicional de 5 puntos para quienes realizaron la totalidad de su carrera en universidades argentinas.
ANMAT prohibió la venta de una marca de suplementos por riesgo para la salud
El organismo ordenó el retiro del mercado del producto “Quemador Natural - Natural Gym” y de un suplemento importado marca Wondercow.Argentina21/08/2025
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la comercialización en todo el territorio nacional del producto “Quemador Natural - Natural Gym - Té Verde Centella Asiática”, luego de constatar que se trata de un suplemento falsificado que utilizaba un número de registro inexistente y se vendía a través de redes sociales como un quemador de grasa corporal.
La disposición, publicada este jueves en el Boletín Oficial bajo el número 6132/2025, advirtió que el artículo se presentaba como de “venta libre” y de “industria argentina”, pese a requerir receta médica en caso de ser elaborado como fórmula magistral en farmacias habilitadas. La irregularidad, sumada a la falta de información sobre su origen y composición real, llevó al organismo a prohibir su uso, distribución y venta.
A principios de julio la ANMAT ya había emitido una alerta pública y radicado una denuncia en la Justicia Federal de San Isidro. Además, días atrás, el organismo dispuso la prohibición de otro suplemento dietario importado, el “Dietary Supplement - Colostrum, Restore & Revitalize” de la marca Wondercow, que ingresó al país sin cumplir los requisitos de control sanitario y fue catalogado como un producto ilegal. De acuerdo con la Disposición 5719/2025, se trata de un producto que “no cumplimentó el procedimiento establecido para la importación de alimentos, resultando ser en consecuencia un producto ilegal”.
El producto se vendía en envases de 120 gramos y se promocionaba en plataformas de venta en línea dirigidas a consumidores argentinos, hasta que la consulta de un particular derivó en la cancelación del producto. Según detallaron las autoridades, se puso en duda la genuinidad del producto y el cumplimiento de la normativa alimentaria vigente. Por tal razón, el Departamento de Vigilancia Sanitaria y Nutricional de los Alimentos del Instituto Nacional de Alimentos (INAL), requirió a la Dirección de Fiscalización y Control información sobre antecedentes de registro y de ingreso al país del producto.
Con información de Ámbito
Expectativa por la apertura del mercado tras el revés en Diputados para el GobiernoArgentina21/08/2025
Diputados logró anular el veto a la emergencia en discapacidad y aprobar la distribución de ATN, aunque el oficialismo pudo blindar el bloqueo al aumento de las jubilaciones.
Diputados aprobó la ley para volver al huso horario GMT-4 en invierno. Si aprueba Senado, los cambios se harían el primer domingo de abril y el de septiembre.
La aprobación del presupuesto se formalizó mediante la publicación en el Boletín Oficial de la Resolución 1205/2025 firmada por el Ministerio de Economía.
Del 21 al 27 de agosto se lleva a cabo la semana de concientización y prevención de la muerte súbita. En adultos, alrededor del 80% de las muertes súbitas están vinculadas a enfermedades coronarias.
Pobreza en Argentina: Expertos advierten que 'la plata no alcanza' y critican los datos del INDECArgentina21/08/2025
Investigadores sociales advierten cierta ficción detrás de la mejora en el índice oficial y que aumentó el estrés económico familiar: "No alcanza la plata”.
Un informe de la Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO) señala que el gasto en electricidad pasó del 4,72% de sus ingresos en 2023 al 14,21% en 2025.
Mangione pedirá la emergencia sanitaria por falta de profesionales en Salta
En declaraciones a Aries, el ministro de Salud Pública, Federico Mangione, anunció que solicitará la emergencia sanitaria en la provincia.
La Cámara baja tratará un proyecto que propone fijar el huso horario en -04 GMT, buscando un mejor aprovechamiento de la luz solar y una reducción del consumo energético.
Laura Cartuccia: "Gano tres millones y no llego a fin de mes"
En un streaming la candidata a senadora por el PV, Laura Cartuccia, generó una acalorada polémica al hablar de su situación económica. "La gente se caga de hambre y no la estoy pasando bien", afirmó.
Alerta amarilla en Salta por vientos fuertes: Ráfagas de hasta los 75 km/h
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos fuertes de tipo Zonda que afectarán a gran parte de la provincia de Salta durante el día de hoy, 21 de agosto, y con posible extensión para el viernes.