Diputados aprobó la ley para volver al huso horario GMT-4 en invierno. Si aprueba Senado, los cambios se harían el primer domingo de abril y el de septiembre.
Expectativa por la apertura del mercado tras el revés en Diputados para el Gobierno
Diputados logró anular el veto a la emergencia en discapacidad y aprobar la distribución de ATN, aunque el oficialismo pudo blindar el bloqueo al aumento de las jubilaciones.Argentina21/08/2025
Hay fuerte expectativa en la city por la apertura de la rueda de este jueves luego del revés que sufrió el Gobierno en la Cámara de Diputados. El miércoles, a medida que avanzaba la sesión, el mercado tomaba nota. Así, los bonos y acciones argentinas profundizaron su marcha negativa.
Este miércoles, Diputados logró anular el veto a la emergencia en discapacidad y aprobar la distribución de ATN, aunque el oficialismo pudo blindar el bloqueo al aumento de las jubilaciones, mientras que los vetos a la emergencia en Bahía Blanca y a la reapertura de la moratoria previsional no llegaron a tratarse por falta de quorum.
Se trata de iniciativas impulsadas por la oposición destinadas a sectores postergados por el plan de ajuste del Gobierno, pero que son resistidas por Javier Milei. Desde el equipo económico aseguran que su puesta en funcionamiento echaría por tierra su objetivo de alcanzar un superávit primario de 1,6% del PBI este año, tal como se comprometió con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En el mercado, la sesión era seguida con atención tanto por el impacto fiscal como por la señal de fortaleza o debilidad política del oficialismo que pudiera surgir de las votaciones. Sobre todo, en un contexto en el cual el Gobierno apeló a medidas de emergencia que reforzaron el apretón monetario y derivaron un descalabro de tasas de interés con el objetivo de llegar a las elecciones legislativas con el dólar contenido.
Otra jornada roja para las acciones y los bonos en el mercado
En ese marco, mientras la sesión en Diputados avanzaba, los mercados profundizaban su caída. Los ADRs de empresas argentinas cayeron este miércoles en Wall Street, luego de arrancar la jornada al alza, mientras los bonos en dólares sufrieron fuertes caídas.
En la bolsa de Nueva York, las acciones argentinas cerraron con mayoría de bajas de la mano de Bioceres (-8,5%); Edenor (-5,7%), Telecom e YPF (-1,8% ambas).
Por su parte, en la bolsa porteña, el S&P Merval cedió 0,5% hasta los 2.081.951,07 puntos básicos, mientras que medido en dólares perdió 0,9% a 1.587 puntos.
Con información de Ámbito
La aprobación del presupuesto se formalizó mediante la publicación en el Boletín Oficial de la Resolución 1205/2025 firmada por el Ministerio de Economía.
Del 21 al 27 de agosto se lleva a cabo la semana de concientización y prevención de la muerte súbita. En adultos, alrededor del 80% de las muertes súbitas están vinculadas a enfermedades coronarias.
Pobreza en Argentina: Expertos advierten que 'la plata no alcanza' y critican los datos del INDECArgentina21/08/2025
Investigadores sociales advierten cierta ficción detrás de la mejora en el índice oficial y que aumentó el estrés económico familiar: "No alcanza la plata”.
Los datos recientes del sector muestran la tendencia sobre los vehículos del parque automotor local.
La Cámara baja tratará un proyecto que propone fijar el huso horario en -04 GMT, buscando un mejor aprovechamiento de la luz solar y una reducción del consumo energético.
Un informe de la Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO) señala que el gasto en electricidad pasó del 4,72% de sus ingresos en 2023 al 14,21% en 2025.
Urtubey: “Ya no existe la avenida del medio, no se puede ir contra Milei con sus funcionarios”
El candidato a senador por Fuerza Patria aseguró que no hay espacio para posiciones intermedias y cuestionó la postulación de Flavia Royón, exfuncionaria del actual Gobierno, en una lista opositora.
Mangione pedirá la emergencia sanitaria por falta de profesionales en Salta
En declaraciones a Aries, el ministro de Salud Pública, Federico Mangione, anunció que solicitará la emergencia sanitaria en la provincia.
La Cámara baja tratará un proyecto que propone fijar el huso horario en -04 GMT, buscando un mejor aprovechamiento de la luz solar y una reducción del consumo energético.
Laura Cartuccia: "Gano tres millones y no llego a fin de mes"
En un streaming la candidata a senadora por el PV, Laura Cartuccia, generó una acalorada polémica al hablar de su situación económica. "La gente se caga de hambre y no la estoy pasando bien", afirmó.