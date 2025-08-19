Zonda en Salta: Voladura de chapas dejó sin luz a vecinos de B° Palermo

En medio de la alerta por viento Zonda que rige en la capital salteña, un incidente dejó sin luz a los vecinos de barrio Palermo en la zona oeste alta. Una vivienda sufrió la voladura de sus chapas, que terminaron impactando directamente sobre un transformador. Esto generó un corte de energía en el sector.

En el lugar, Edesa trabaja para restablecer el servicio, mientras la caída de postes se suma a los daños en la infraestructura eléctrica.

Si bien el viento cesó, la alerta meteorológica se mantiene vigente hasta la tarde, por lo que las autoridades piden a la población que extreme las precauciones.

En el lugar del incidente, los daminificados ya se organizan para intentar reparar los daños. Según el medio Multivisión, que estuvo en la zona, los damnificados buscan reubicar las chapas que terminaron sobre un transformador.