El sistema presenta inconvenientes desde hace varios días, afectando a los ciudadanos con turnos asignados tanto para trámites regulares como exprés.
Zonda en Salta: Voladura de chapas dejó sin luz a vecinos de B° Palermo
El barrio ubicado en la zona oeste alta se encuentra sin suministro eléctrico debido a los daños que causó el viento Zonda en el tendido eléctrico.Salta19/08/2025Ivana Chañi
En medio de la alerta por viento Zonda que rige en la capital salteña, un incidente dejó sin luz a los vecinos de barrio Palermo en la zona oeste alta. Una vivienda sufrió la voladura de sus chapas, que terminaron impactando directamente sobre un transformador. Esto generó un corte de energía en el sector.
En el lugar, Edesa trabaja para restablecer el servicio, mientras la caída de postes se suma a los daños en la infraestructura eléctrica.
Si bien el viento cesó, la alerta meteorológica se mantiene vigente hasta la tarde, por lo que las autoridades piden a la población que extreme las precauciones.
En el lugar del incidente, los daminificados ya se organizan para intentar reparar los daños. Según el medio Multivisión, que estuvo en la zona, los damnificados buscan reubicar las chapas que terminaron sobre un transformador.
El viento Zonda provocó un corte de luz y dejó sin agua a barrios de Salta
Aguas del Norte informó que varios barrios de la capital salteña se encuentran afectados por la falta de agua debido a un corte en el servicio de energía eléctrica que afectó el funcionamiento de los pozos de provisión de agua potable.
Villa Palacios: Por el viento Zonda cayó un árbol, y un auto se salvó por centímetros de ser aplastado
Por acción del fuerte viento en la madrugada, un árbol de gran porte cayó sobre la avenida del Trabajo, en el barrio de zona sur de la capital salteña.
Se registraron daños en techos de viviendas, voladuras de chapas, caída de árboles y de postes de tendido eléctrico, entre otros hechos ocasionados por las condiciones climáticas de esta madrugada.
“Lomas de Olmedo sigue esperando”: Millones de dólares para controlar la fuga
El consultor y exypefiano, Laureano Vera señaló que desde febrero de 2024 advirtió sobre la urgencia de la intervención y responsabilizó a la provincia por no actuar.
Negocian con empresas petroleras el control del pozo Lomas de Olmedo en Salta
El coordinador general de la Fiscalía de Estado, Pablo Buccianti, confirmó en Aries que negocian el cierre del pozo en Pichanal mientras avanza la causa penal contra Presidente Petroleum S.A.
Un informe de la Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO) señala que el gasto en electricidad pasó del 4,72% de sus ingresos en 2023 al 14,21% en 2025.
Docentes denuncian irregularidades en la liquidación del bono de $50.000
Victoria Cervera aseguró que muchos docentes no cobraron el bono de $50.000 y criticó al Ministerio de Educación por “destrato y desprolijidad”.
Con más de 400.000 entradas vendidas en cuatro días, Homo Argentum lidera la taquillaCultura & Espectáculos18/08/2025
En su debut, la producción nacional se impuso a Los Cuatro Fantásticos y marcó el mejor estreno local de 2025.
Al igual que el año pasado, la Feria se realizará en la zona del Parque San Martin. Cada rubro tiene cupo limitado y, para quienes no residan en la Ciudad de Salta, el cupo es del 15%.
Viento Zonda en Salta: el alerta amarilla continúa hasta la tarde
El viento Zonda se hizo sentir con fuerza en Salta desde la madrugada de este martes 19 de agosto. El Servicio Meteorológico emitió una alerta amarilla que se extenderá hasta la tarde.