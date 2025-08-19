Licuados, tostados y más: Opciones para tu desayuno en el anexo del Mercado

Un Mercado de Puertas Abiertas por Aries, desde el anexo ubicado en pasaje Miramar 433, hizo un relevamiento de precios de desayunos y almuerzos.

La confitería de Gabriel Rasedo se destaca con un menú que equilibra lo tradicional con lo refrescante. El local se convierte en un punto de encuentro para quienes buscan un desayuno o un almuerzo especial.

El licuado de frutilla es el rey indiscutible, un claro ganador frente a otras opciones como el licuado de banana. El precio de 5000 pesos lo hace una elección popular, especialmente si se acompaña con un tostado que cuesta 2000 pesos. A pesar del clima frío, la gente se anima a desayunar al aire libre, aprovechando la sombra de los árboles y el toldo del lugar.

Para la hora del almuerzo, el público se inclina por opciones más contundentes. El picante de mondongo a 6500 pesos y la sopa de maní a 5500 pesos son los platos más solicitados, demostrando que algunos clásicos nunca pasan de moda.