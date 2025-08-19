El juez Alberto Recondo sostuvo que el reposteo del Presidente en su cuenta personal de X no constituyó un acto estatal ni un agravio directo al menor.
Licuados, tostados y más: Opciones para tu desayuno en el anexo del Mercado
A la hora del almuerzo, la variedad no se queda atrás. La carta ofrece delicias como el picante de mondongo y la sopa de maní, junto con otros platos clásicos que no pueden faltar.Sociedad19/08/2025Ivana Chañi
Un Mercado de Puertas Abiertas por Aries, desde el anexo ubicado en pasaje Miramar 433, hizo un relevamiento de precios de desayunos y almuerzos.
La confitería de Gabriel Rasedo se destaca con un menú que equilibra lo tradicional con lo refrescante. El local se convierte en un punto de encuentro para quienes buscan un desayuno o un almuerzo especial.
El licuado de frutilla es el rey indiscutible, un claro ganador frente a otras opciones como el licuado de banana. El precio de 5000 pesos lo hace una elección popular, especialmente si se acompaña con un tostado que cuesta 2000 pesos. A pesar del clima frío, la gente se anima a desayunar al aire libre, aprovechando la sombra de los árboles y el toldo del lugar.
Para la hora del almuerzo, el público se inclina por opciones más contundentes. El picante de mondongo a 6500 pesos y la sopa de maní a 5500 pesos son los platos más solicitados, demostrando que algunos clásicos nunca pasan de moda.
El coronel Argentino del Valle Larrabure fue secuestrado y asesinado por el ERP en 1975. Medio siglo más tarde, su historia sigue conmoviendo y aparecen nuevos elementos en torno a su cautiverio y su martirio.
El historiador santafesino Juan Dávila y Verdin, que fue parte del equipo que encontró los documentos, reveló el contenido de los escritos.
El caso de una menor inscrita con un nombre vinculado a la inteligencia artificial destaca la tendencia de padres colombianos a optar por denominaciones poco convencionales.
Cursos de chino y seguridad en minería: Los más elegidos en el Polo Tecnológico de San LorenzoSociedad18/08/2025
Las capacitaciones se brindan durante todo el año en el Polo Tecnológico de San Lorenzo, ubicado en Finca Las Costas; y los interesados en estudiar algunos de estos cursos tienen tiempo hasta fines de agosto para inscribirse.
De TikTok al Diccionario Cambridge: las palabras de la Generación Z que ya son oficialesSociedad18/08/2025
Más de 6.000 nuevas entradas fueron añadidas en el último año. Varias de ellas provienen de la jerga popularizada por la Generación Z y Alpha en TikTok y otras redes sociales.
Un informe de la Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO) señala que el gasto en electricidad pasó del 4,72% de sus ingresos en 2023 al 14,21% en 2025.
Docentes denuncian irregularidades en la liquidación del bono de $50.000
Victoria Cervera aseguró que muchos docentes no cobraron el bono de $50.000 y criticó al Ministerio de Educación por “destrato y desprolijidad”.
Con más de 400.000 entradas vendidas en cuatro días, Homo Argentum lidera la taquillaCultura & Espectáculos18/08/2025
En su debut, la producción nacional se impuso a Los Cuatro Fantásticos y marcó el mejor estreno local de 2025.
Al igual que el año pasado, la Feria se realizará en la zona del Parque San Martin. Cada rubro tiene cupo limitado y, para quienes no residan en la Ciudad de Salta, el cupo es del 15%.
Viento Zonda en Salta: el alerta amarilla continúa hasta la tarde
El viento Zonda se hizo sentir con fuerza en Salta desde la madrugada de este martes 19 de agosto. El Servicio Meteorológico emitió una alerta amarilla que se extenderá hasta la tarde.