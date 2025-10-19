Inscripción a curso de Lengua de Señas con puntaje docente

La Municipalidad de Salta lanza nueva capacitación en Lengua de Señas Argentina (LSA) con puntaje docente. Se dictará el proximo martes en la Escuela de Emprendedores.

Sociedad19/10/2025

La Municipalidad de Salta, a través de la Escuela de Emprendedores, brindará una nueva capacitación destinada a docentes, estudiantes y público en general interesado en adquirir herramientas básicas de la Lengua de Señas Argentina (LSA).

La formación estará a cargo de Carolina Ruiz y Araceli Rodríguez, ambas especialistas en enseñanza de LSA. Durante el encuentro, se abordarán los fundamentos teóricos y prácticos de esta lengua, sus estructuras gramaticales y recursos expresivos, con el objetivo de promover la inclusión y mejorar la comunicación con personas sordas o hipoacúsicas.

Las inscripciones están abiertas y los interesados pueden inscribirse vía WhatsApp al 3872158121.

La actividad cuenta con puntaje docente y se realiza en articulación con el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Provincia.

