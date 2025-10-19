Capacitación gratuita de finanzas para jóvenes

Con el desafío de crecer y desarrollarse laboral y profesionalmente, la Municipalidad de Salta, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, Banco Macro y Banco Nación, dictará una nueva capacitación. Se trata de “Educación Financiera para jóvenes”.

La misma, será este lunes 20 de octubre de 10 a 12:30 en las instalaciones del salón auditorio Dino Saluzzi, ubicado en Independencia 910.

Durante el encuentro, los especialistas brindarán a los estudiantes de 3º, 4º y 5º años, herramientas para mejorar la administración de sus finanzas y poder emprender.

«Siguiendo la línea que nos marcó el intendente, Emiliano Durand, queremos llevar estas capacitaciones a todos los jóvenes que estén interesados y necesiten tener conocimientos sobre cómo administrar sus gastos o armar un presupuesto», remarcó Jimena Rosas, titular de la Dirección General de Juventud y Niñez.

Y agregó «Las instituciones y jóvenes podrán inscribirse comunicándose al 3875453442″.