Capacitación gratuita de finanzas para jóvenes

La Municipalidad de Salta, junto a Banco Macro y Nación, dictará una capacitación gratuita de "Educación Financiera para jóvenes" el lunes 20 de octubre en el salón Dino Saluzzi.

Sociedad19/10/2025

contadoresjpg

Con el desafío de crecer y desarrollarse laboral y profesionalmente, la Municipalidad de Salta, a través de la Secretaría de Desarrollo Social,  Banco Macro y Banco  Nación, dictará una nueva capacitación. Se trata de “Educación Financiera para jóvenes”.

La misma, será este lunes 20 de octubre de 10 a 12:30 en las instalaciones del salón auditorio Dino Saluzzi, ubicado en Independencia 910.

720Crecida del río Bermejo: Cientos de argentinos varados en Bolivia

Durante el encuentro, los especialistas brindarán a los estudiantes de 3º, 4º y 5º años, herramientas para mejorar la administración de sus finanzas y poder emprender.

«Siguiendo la línea que nos marcó el intendente, Emiliano Durand, queremos llevar estas capacitaciones a todos los jóvenes que estén interesados y necesiten tener conocimientos sobre cómo administrar sus gastos o armar un presupuesto», remarcó Jimena Rosas, titular de la Dirección General de Juventud y Niñez.

Y agregó «Las instituciones y jóvenes podrán inscribirse comunicándose al 3875453442″.

 

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail