La Municipalidad de Salta lanza nueva capacitación en Lengua de Señas Argentina (LSA) con puntaje docente. Se dictará el proximo martes en la Escuela de Emprendedores.
Capacitación gratuita de finanzas para jóvenes
La Municipalidad de Salta, junto a Banco Macro y Nación, dictará una capacitación gratuita de "Educación Financiera para jóvenes" el lunes 20 de octubre en el salón Dino Saluzzi.Sociedad19/10/2025
Con el desafío de crecer y desarrollarse laboral y profesionalmente, la Municipalidad de Salta, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, Banco Macro y Banco Nación, dictará una nueva capacitación. Se trata de “Educación Financiera para jóvenes”.
La misma, será este lunes 20 de octubre de 10 a 12:30 en las instalaciones del salón auditorio Dino Saluzzi, ubicado en Independencia 910.
Durante el encuentro, los especialistas brindarán a los estudiantes de 3º, 4º y 5º años, herramientas para mejorar la administración de sus finanzas y poder emprender.
«Siguiendo la línea que nos marcó el intendente, Emiliano Durand, queremos llevar estas capacitaciones a todos los jóvenes que estén interesados y necesiten tener conocimientos sobre cómo administrar sus gastos o armar un presupuesto», remarcó Jimena Rosas, titular de la Dirección General de Juventud y Niñez.
Y agregó «Las instituciones y jóvenes podrán inscribirse comunicándose al 3875453442″.
Salta presenta Guía para el Abordaje de Masculinidades y prevención de la violenciaSociedad19/10/2025
La herramienta, resultado de tres años de trabajo, busca orientar a profesionales e instituciones en la reflexión sobre las masculinidades hegemónicas para impulsar prácticas transformadoras.
El Anexo del Mercado San Miguel, ubicado en Pasaje Miramar 433, permanecerá cerrado este domingo 19 de octubre con motivo del Día de la Madre.
Día de la Madre: Horarios especiales de visita en las cárceles y alcaidías de SaltaSociedad19/10/2025
Con motivo del Día de la Madre, el Servicio Penitenciario de Salta dispuso horarios especiales de visita en las unidades carcelarias y alcaidías. La medida busca fortalecer los vínculos familiares de la población penal en una fecha significativa.
Octubre Rosa: Cabildo se ilumina de rosa y Salta tendrá caminata de concientizaciónSociedad18/10/2025
En el marco del Octubre Rosa, el Cabildo Histórico de Salta será iluminado de color rosa este sábado 18 a las 19 horas, con motivo del Día Mundial de la Lucha Contra el Cáncer de Mama.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla y naranja por tormentas fuertes en 10 provincias para este viernes 17 de octubre.
El partido, que había sido postergado por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, ya tiene su reprogramación oficial, con el objetivo de emparejar el fixture de ambos equipos.
Boleta Única de Papel: qué se vota el domingo 26 y cómo marcar el voto en Salta
La abogada y consultora política Luciana Barros Ruiz explicó en Vale Todo por Aries cómo será el nuevo instrumento de votación, qué llevar, cómo corregir un error y qué pasa si se quiere votar por categorías distintas.
Pedro (79) y Juana (69) fueron vistos por última vez hace una semana. Investigan su camioneta abandonada cerca de Rocas Coloradas sin rastros de ellos.
Un abogado los acusó en La Plata de incitar a anular votos de La Libertad Avanza con ironías sobre tachar nombres o gritar por Santilli.
El vehículo volcó tras chocar contra rocas en Pernambuco. La policía investiga las causas y evalúa si los pasajeros no llevaban cinturón.