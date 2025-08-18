Los pilotos de APLA convocarán a un paro nacional

El sindicato liderado por Pablo Biró rechaza la desregulación de la actividad aeronáutica impulsada por el Gobierno. El anuncio llega tras la finalización de la conciliación obligatoria, durante la cual no se llegó a ningún acuerdo.

Argentina18/08/2025

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) anunció que llamará a un paro nacional de pilotos, tras no llegar a un acuerdo en la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo en el marco de la negociación por el decreto 378/2025 que desregula y modifica el régimen laboral del sector aeronáutico. 

"Informamos que, en el marco del conflicto derivado del decreto 378/2025, ha finalizado el período de Conciliación Obligatoria sin recibir respuestas del Gobierno para poner fin a esta situación", comunicó por redes sociales el gremio que conduce Pablo Biró.

En ese sentido, "estamos en libertad de acción para convocar a un paro nacional de pilotos que afectará a todos los servicios, cuya fecha será anunciada oportunamente", explicó el sindicato. 

Sobre el final del comunicado, APLA instó "una vez más al Gobierno Nacional a que deje sin efecto este decreto incoherente e insostenible, que carece de solidez técnica y pone en grave riesgo la seguridad operacional, haciéndolo responsable, personal, civil y penalmente, de las consecuencias de su aplicación".

El decreto que el gremio pide dejar sin efecto (378/2025) fue publicado en el Boletín Oficial el pasado 4 de junio y afecta a pilotos, copilotos y tripulantes de cabina, elevándoles el tiempo máximo de vuelo diario de 8 a 10 horas y el anual de 800 a 1.000 horas.

El mencionado decreto también establece una reducción del período de descanso semanal de 36 a 30 horas e impone un único período de vacaciones de 15 días corridos, eliminando la posibilidad de acumular hasta 45 días como ocurría hasta ahora.

