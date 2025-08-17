Nigeria: unas 40 personas desaparecen en accidente de barco

Los servicios de rescate tratan de encontrar este domingo a más de 40 personas desparecidas tras un accidente de barco ocurrido en el noroeste de Nigeria, anunció la Agencia Nacional (NEMA), encargada de las situaciones de urgencia.

"Una decena de personas fueron rescatadas y más de 40 pasajeros se dan por desaparecidos", indicó en un comunicado.

El ente precisó que el accidente se produjo en el estado de Sokoto y que la embarcación transportaba más de 50 pasajeros hacia un mercado.

Los accidentes de barco son frecuentes en las vías navegables mal reglamentadas de Nigeria a causa de la sobrecarga y el mantenimiento deficiente, especialmente durante la temporada anual de lluvias, cuando se desbordan ríos y lagos.

Con información de afp/reuters