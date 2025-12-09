Cada 9 de diciembre se conmemora el Día Internacional contra la Corrupción, una efeméride impulsada por la Organización de las Naciones Unidas desde 2003.
La Caja de Ciencias Económicas ajusta 9% y 12% las cuotas desde febrero de 2026
La Caja de Seguridad Social del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Salta oficializó incrementos del 9% y 12% en las cuotas sociales y asistenciales que regirán para febrero de 2026, con vencimiento en enero.Sociedad09/12/2025Ivana Chañi
La Caja de Seguridad Social del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Salta dispuso nuevos aumentos en las cuotas sociales y asistenciales del régimen social, según la Resolución General Nº 828-CSS publicada este martes 9 de diciembre en el Boletín Oficial provincial.
La entidad fundamentó la decisión en el incremento sostenido de los costos de las prestaciones, los insumos dolarizados y los aumentos mensuales en medicamentos, además del impacto de la inflación general medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC). En este marco, el Directorio sostuvo que debe adoptar medidas que permitan mantener la operatividad y sustentabilidad del sistema social y asistencial.
La resolución establece un aumento del 9% para titulares, cónyuges y padres o madres, aplicable a la cuota correspondiente al mes de febrero de 2026, con vencimiento en enero de ese mismo año. El incremento se calculará sobre los valores vigentes detallados en el Anexo I, e incluye la cuota del reaseguro en los planes exclusivos.
Para el caso de hijos y nietos, el ajuste será del 12%, también sobre los valores vigentes y con idéntico período de aplicación y vencimiento.
La medida rige para todos los planes asistenciales del Régimen Social.
La resolución lleva la firma del presidente de la Caja, Lic. Eilif Riise, y del secretario, Cr. Dino Fabián Camacho, y ordena su publicación por un día en el Boletín Oficial y su comunicación a los profesionales afiliados.
El comunicador estaba internado desde el jueves, cuando se descompensó en su casa. Su carrera marcó una época en la TV uruguaya con programas recordados y un vínculo creativo emblemático junto a Karina Vignola.
La tradicional ceremonia, que se realizará a las 21 horas y contará con la participación del coro Arsis, marcará el comienzo de una programación especial que combinará propuestas artísticas, recorridos gastronómicos y diversas actividades alusivas a la festividad.
“La figura de la Virgen además de cobijo es ejemplo de resistencia a la adversidad”Sociedad08/12/2025
Durante las festividades marianas, el padre Raúl Méndez resaltó la figura de la Virgen como símbolo de consuelo y fortaleza frente a las adversidades. También señaló que pese a las muchas advocaciones "la Virgen María es una sola".
Precios, tendencias y ofertas para decorar la casa esta Navidad en Salta
Gabriel Aro, empleado de comercio en Importadora Arona, detalló en Aries cuáles son los precios de árboles, luces y adornos, qué tendencias marcan esta temporada y qué opciones económicas hay.
“Miraba la foto de mi hija y seguía”: peregrinó solo desde San Antonio de los Cobres para cumplir su promesa
Walter Chaparro llegó a la Catedral luego de una semana de peregrinación en soledad, impulsado por la recuperación de su hija de 2 años y 6 meses.
Estado de rutas en Salta hoy: tránsito con precaución por alerta de tormentas
Defensa Civil informó el estado de las rutas nacionales y provinciales en Salta. Se recomienda circular con precaución por lloviznas, animales sueltos y obras.
El entrenador de Racing, Gustavo Costas, celebró el pase a la final del Torneo Clausura 2025 y, con su clásico tono cómico, admitió que la polémica sustitución de Exequiel Zeballos en Boca.
El entrenador de Boca Juniors, Claudio Úbeda, justificó la polémica sustitución de Exequiel Zeballos a los 70 minutos en la semifinal contra Racing, un cambio que provocó el evidente enojo de Leandro Paredes.
El 8 de diciembre es feriado nacional en Argentina por el Día de la Inmaculada Concepción de María, una de las mayores festividades católicas.
El pago corresponde al 20% retenido durante el año y se libera tras cargar la Libreta que certifica salud, vacunas y escolaridad.