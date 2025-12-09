La Caja de Ciencias Económicas ajusta 9% y 12% las cuotas desde febrero de 2026

La Caja de Seguridad Social del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Salta dispuso nuevos aumentos en las cuotas sociales y asistenciales del régimen social, según la Resolución General Nº 828-CSS publicada este martes 9 de diciembre en el Boletín Oficial provincial.

La entidad fundamentó la decisión en el incremento sostenido de los costos de las prestaciones, los insumos dolarizados y los aumentos mensuales en medicamentos, además del impacto de la inflación general medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC). En este marco, el Directorio sostuvo que debe adoptar medidas que permitan mantener la operatividad y sustentabilidad del sistema social y asistencial.

La resolución establece un aumento del 9% para titulares, cónyuges y padres o madres, aplicable a la cuota correspondiente al mes de febrero de 2026, con vencimiento en enero de ese mismo año. El incremento se calculará sobre los valores vigentes detallados en el Anexo I, e incluye la cuota del reaseguro en los planes exclusivos.

Para el caso de hijos y nietos, el ajuste será del 12%, también sobre los valores vigentes y con idéntico período de aplicación y vencimiento.

La medida rige para todos los planes asistenciales del Régimen Social.

La resolución lleva la firma del presidente de la Caja, Lic. Eilif Riise, y del secretario, Cr. Dino Fabián Camacho, y ordena su publicación por un día en el Boletín Oficial y su comunicación a los profesionales afiliados.