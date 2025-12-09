Mercado San Miguel: arranca un mes de ferias navideñas con ofertas y productos accesibles

Cada 9 de diciembre se conmemora el Día Internacional contra la Corrupción, una efeméride impulsada por la Organización de las Naciones Unidas desde 2003.
El Mercado San Miguel puso en marcha este fin de semana el primer ciclo de su Feria de Navidad, una propuesta que se extenderá durante todos los fines de semana de diciembre con promociones, combos y productos a precios accesibles, tanto en la sede central —con ingreso por calles San Martín y Florida— como en el anexo ubicado en Córdoba y San Martín.
En Un Mercado de Puertas Abierta, la administradora del mercado, María Figallo, destacó la gran respuesta del público y aseguró que el objetivo es impulsar las ventas y acompañar a los puesteros en una de las temporadas más fuertes del año.
“Este fin de semana tuvimos muy buenas recepciones. Estaba todo lo que es indumentaria en promo: bikinis a 6.000 pesos, zapatillas a 15.000 pesos. Realmente precios muy accesibles y populares”, indicó.
Figallo adelantó que el próximo encuentro estará centrado en frescos y productos regionales, con especial foco en los insumos para la mesa navideña.
“Todo lo que son insumos para hacer pan dulce, budines, dulces o preparaciones navideñas va a estar en promoción. Todos los productos que se venden en el mercado aprovechan los fines de semana con promos, combos, ofertas y happy hour”, detalló.
La administradora resaltó además que la feria permite resolver compras de todo tipo en un solo lugar: “Resolvés un regalo, los insumos para la casa y hasta te llevás una plantita. Es una invitación a que la gente venga y participe. Tenemos precios absolutamente competitivos y todo centralizado”.
Horarios de la feria
La Feria de Navidad del Mercado San Miguel funcionará los próximos fines de semana en los horarios habituales:
De 8:30 a 13:00
De 17:00 hasta aproximadamente las 22:00, “hasta que vendamos lo máximo posible”, agregó la administradora.
Figallo invitó a vecinos y turistas a acercarse y aprovechar las propuestas: “Está buenísimo que vengan, participen y se lleven todo lo que necesitan para estas fiestas”.
