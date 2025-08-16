La oposición pidió una sesión especial en Diputados para tratar leyes vetadas por Milei

Diputados de distintos bloques de la oposición solicitaron este viernes al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, la convocatoria a una sesión especial para el miércoles 20 de agosto a las 12 para tratar proyectos de ley vetados por el presidente Javier Milei.

El temario incluye el tratamiento de varias propuestas que fueron vetadas totalmente por el Poder Ejecutivo, entre ellas, la declaración de emergencia en discapacidad, un bono extraordinario para jubilados que cobran la mínima, la prórroga de la moratoria previsional y la declaración de emergencia para los municipios bonaerenses de Bahía Blanca y Coronel Rosales.

Los impulsores de la solicitud buscan insistir con la sanción original de estas iniciativas, en un clima de alta tensión política entre el Ejecutivo y la Cámara Baja.

También se prevé debatir modificaciones a la Ley de Presupuesto, cambios en la comisión investigadora sobre la criptomoneda Libra, distintos proyectos para establecer el huso horario UTC-4 en todo el país, la actualización de montos del Régimen Penal Tributario y una iniciativa para eliminar fideicomisos y fondos nacionales.

El pedido lleva la firma de referentes de diversos espacios como Germán Martínez (Unión por la Patria), Miguel Pichetto (Encuentro Federal), Facundo Manes (UCR), Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria), Margarita Stolbizer (Encuentro Federal) y Florencio Randazzo (Encuentro Federal), entre otros.

Con información de Noticias Argentinas