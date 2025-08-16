La oposición pidió una sesión especial en Diputados para tratar leyes vetadas por Milei

Milei defendió la película de Francella para dar una batalla cultural en el GabinetePolítica16/08/2025
El Presidente la calificó como un espejo que expone la "hipócrita agenda woke". La proyectó en una reunión de cuatro horas en Casa Rosada.
La emergencia en discapacidad, un bono extraordinario a jubilados y la prórroga de la moratoria previsional son algunos de las iniciativas que buscan tratar.Política16/08/2025
Diputados de distintos bloques de la oposición solicitaron este viernes al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, la convocatoria a una sesión especial para el miércoles 20 de agosto a las 12 para tratar proyectos de ley vetados por el presidente Javier Milei.
El temario incluye el tratamiento de varias propuestas que fueron vetadas totalmente por el Poder Ejecutivo, entre ellas, la declaración de emergencia en discapacidad, un bono extraordinario para jubilados que cobran la mínima, la prórroga de la moratoria previsional y la declaración de emergencia para los municipios bonaerenses de Bahía Blanca y Coronel Rosales.
Los impulsores de la solicitud buscan insistir con la sanción original de estas iniciativas, en un clima de alta tensión política entre el Ejecutivo y la Cámara Baja.
También se prevé debatir modificaciones a la Ley de Presupuesto, cambios en la comisión investigadora sobre la criptomoneda Libra, distintos proyectos para establecer el huso horario UTC-4 en todo el país, la actualización de montos del Régimen Penal Tributario y una iniciativa para eliminar fideicomisos y fondos nacionales.
El pedido lleva la firma de referentes de diversos espacios como Germán Martínez (Unión por la Patria), Miguel Pichetto (Encuentro Federal), Facundo Manes (UCR), Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria), Margarita Stolbizer (Encuentro Federal) y Florencio Randazzo (Encuentro Federal), entre otros.
Con información de Noticias Argentinas
El Presidente la calificó como un espejo que expone la "hipócrita agenda woke". La proyectó en una reunión de cuatro horas en Casa Rosada.
Quieren avanzar con proyectos clave, incluyendo insistencia sobre vetos presidenciales y emergencias. El rol de los gobernadores y la falta de confianza
“Donde están las batallas más difíciles, ahí voy a estar poniendo el cuerpo”, anunció la ministra de Seguridad en sus redes sociales.
La oposición pide medidas paliativas ante la crisis del área, pero fuentes oficiales informaron que primero dará de baja las pensiones irregulares; para eso, realiza una auditoría caso por caso.
El juez federal a cargo de la causa advirtió que la administración no debe interferir en la investigación que ya registró 87 muertes.
El exministro de Educación cuestionó la alianza electoral de cara a las próximas elecciones legislativas. "El PRO que fundamos hace más de veinte años está vivo en algún lugar, pero LLA no lo representa", enfatizó.
Miguel Nina señaló que la falta de presupuesto afecta el funcionamiento de la universidad y podría obligar a medidas excepcionales para garantizar la continuidad académica.
El secretario de ADP señaló que se normalizaron algunos pagos, pero persisten errores que generan malestar en los docentes, y destacó el trabajo de la ministra de Educación.
La presidenta de la Asociación de Fisioterapeutas y Kinesiólogos de la Provincia, Lic. Liliana Pastor, detalló que los profesionales cubrirán 15 puntos de atención, distribuidos en distintas localidades de la provincia.
Ángel Causarano, director de Complejo Teleférico Salta brindó detalles de los festejos que prepara el establecimiento para niños y niñas de la provincia. Shows de dinosaurios, pintacaritas, regalos y sorteos, entre las actividades para el domingo.
El último informe de vigilancia genómica de la OMS -que mide hasta el 27 de julio- indica que el 54,4 por ciento de las muestras obtenidas a nivel global ya corresponden a este nuevo linaje de Ómicron.