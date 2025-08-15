Gobierno suspendió e inició un sumario a una cooperativa de la UTEP

Fuerte réplica de Kreplak tras las presiones del Ejecutivo por el “Señor del Fentanilo”Política15/08/2025
El juez federal a cargo de la causa advirtió que la administración no debe interferir en la investigación que ya registró 87 muertes.
El INAES detectó que la cooperativa “Recuperadores del Sur” utilizaba recursos para gastos personales de su presidente y su familia, y abrió un sumario para investigar el caso.Política15/08/2025
El Gobierno decidió suspender la operatoria y abrir un sumario contra la cooperativa de trabajo "Recuperadores del Sur", presidida por Héctor Eduardo Morillo, dirigente cercano a Juan Grabois, tras detectar irregularidades graves en el uso de fondos.
A través del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), dependiente del Ministerio de Capital Humano, se reveló que "la estructura cooperativa fue utilizada en beneficio personal del presidente y su entorno familiar, destinando recursos a gastos ajenos al objeto de la entidad".
“Al analizar las actuaciones realizadas surge que la cooperativa ha funcionado para el beneficio de la familia Morillo, teniendo en cuenta que Héctor Morillo es el presidente, desde su constitución, su esposa es la secretaria y su hija, empleada", indicó la cartera que lidera Sandra Pettovello, quien apuntó contra el secretario nacional de Grandes Generadores de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores, en el marco de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).
Entre las irregularidades señaladas, se investiga el uso de fondos de la cooperativa para gastos turísticos familiares y la compra de un vehículo no apto para la actividad, así como otras erogaciones que habrían perjudicado a la entidad y a sus asociados. Estas acciones podrían contradecir lo establecido en el artículo 2° de la Ley 20.337, que define el espíritu y funcionamiento de las cooperativas.
El caso será comunicado al Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, para que adopte las medidas correspondientes. Las irregularidades también generan dudas sobre quién realiza efectivamente la recolección de residuos, dónde se procesa el material, cuánto se recupera y cómo se dispone lo rechazado. La cooperativa no contaba con 100 asociados y aún se desconoce quiénes prestan el servicio.
El exministro de Educación cuestionó la alianza electoral de cara a las próximas elecciones legislativas. "El PRO que fundamos hace más de veinte años está vivo en algún lugar, pero LLA no lo representa", enfatizó.
García Furfaro aseguró que la causa es una venganza por negarse a pagar coimas en el PAMI y deslizó una teoría de sabotaje con un helicóptero.
El gobernador bonaerense combinó gestión y campaña en Berisso, Ensenada y La Plata para contrarrestar el acto libertario, y llamó a “defender escuelas, hospitales y trabajo” en las legislativas.
Jorge Guaymás habló en Aries sobre su compromiso con los trabajadores, la crisis económica y la necesidad de una unidad obrera con firmeza.
El Presidente cargó contra Kicillof y el gobierno bonaerense durante el cierre de campaña de La Libertad Avanza en La Plata, denunciando amiguismo y corrupción en el caso HLB Pharma.
La oposición logró quórum para debatir el financiamiento universitario y el aumento de fondos para el Garrahan, con 135 legisladores.
Miguel Nina señaló que la falta de presupuesto afecta el funcionamiento de la universidad y podría obligar a medidas excepcionales para garantizar la continuidad académica.
El secretario de ADP señaló que se normalizaron algunos pagos, pero persisten errores que generan malestar en los docentes, y destacó el trabajo de la ministra de Educación.
El gremio docente de Salta tendrá elecciones en diciembre con lista única, en medio de un aumento de afiliaciones y sin oposición interna.
El Presidente busca atraer inversiones en sectores clave como litio y energía, y reducir el riesgo país de 750 a 550 puntos básicos.