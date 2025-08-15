Kicillof en clave electoral: “El freno a Milei se pone con la boleta de Fuerza Patria”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof reforzó su apuesta por combinar gestión con campaña para contrarrestar el acto libertario en La Plata, donde el presidente Javier Milei presentó a sus candidatos para competir en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre.

“El freno a la ausencia y la motosierra de Milei se puede poner gobernando, marchando, pero sobre todo con la boleta de Fuerza Patria, que es la oposición al ajuste”, afirmó Kicillof esta tarde en Berisso, donde inauguró un Centro Comunitario de Salud Mental y Consumos Problemáticos.

Más temprano, Kicillof había encabezado actos en Ensenada y La Plata, donde buscó seguir mostrando una alternativa política distinta al gobierno liberal.

“Mientras el Gobierno nacional apuesta al egoísmo y al ‘sálvese quien pueda’, nosotros respondemos con más Estado: no podemos dejar solos a aquellos que ponen el cuerpo cada vez que se los necesita”, enfatizó el gobernador durante en Ensenada.

Además, el mandatario reiteró su llamado a “defender” la provincia del ajuste libertario en las próximas elecciones legislativas. “El 7 de septiembre vamos a defender las escuelas, los hospitales y las fuentes de trabajo”, enfatizó Kicillof al inaugurar el nuevo cuartel de Bomberos Voluntarios de Punta Lara.

En Ensenada, el gobernador estuvo acompañado por la vicegobernadora y candidata a diputada bonaerense por la Tercera Sección electoral, Verónica Magario, con quien además entregaron títulos de propiedad a familias del distrito y equipamiento para escuelas del Servicios Alimentario Escolar (SAE).

Estuvieron también el ministro de Seguridad, Javier Alonso; el intendente de Almirante Brown y candidato a legislador por la Tercera, Mariano Cascallares.

Asimismo, Kicillof estuvo este jueves en La Plata, donde consideró que es necesario que el “enojo” contra el “ajuste” del gobierno de Milei se exprese “en las urnas, eligiendo la boleta de Fuerza Patria”.

“Necesitamos que el enojo y la indignación contra el ajuste no se expresen solo entre cuatro paredes: debe ser también en las urnas, eligiendo la boleta de Fuerza Patria, que es la única que el 7 de septiembre va a defender los derechos”, sostuvo Kicillof junto al intendente local, Julio Alak.

De esta manera, el mandatario redobló su mensaje en clave electoral al resaltar la relevancia de los comicios legislativos para “frenar” los recortes del gobierno libertario en la provincia de Buenos Aires.

“En las próximas elecciones se juega un partido muy importante: debemos decidir si le ponemos un freno a Milei o si le damos un cheque en blanco para que profundice la motosierra contra la producción y el trabajo”, contrastó Kicillof.

Y añadió que, aunque el Gobierno nacional esté empeñado en “destruir el federalismo y desfinanciar a la provincia”, su administración incrementa los “esfuerzos para sostener las obras que mejoran las condiciones de vida de nuestro pueblo”.

Paralelamente, con un encuentro en el Club Atenas de La Plata, Milei se puso al frente de la campaña electoral de cara a las elecciones en la provincia de Buenos Aires.

El jefe de Estado encabezó la presentación oficial de los principales candidatos de las ocho secciones electorales, quienes enfrentarán a Fuerza Patria, la alianza peronista, durante los comicios de septiembre.

Milei convocó a la militancia libertaria bajo el lema "kirchnerismo nunca más” con la mira puesta en confrontar con la gestión kicillofista para incrementar la cantidad de representantes libertarios en la Legislatura bonaerense.

Con información de Noticias Argentinas