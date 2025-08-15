Esteban Bullrich criticó el acuerdo PRO y LLA: "Había infinitas diferencias con ellos"

Fuerte réplica de Kreplak tras las presiones del Ejecutivo por el “Señor del Fentanilo”Política15/08/2025
El juez federal a cargo de la causa advirtió que la administración no debe interferir en la investigación que ya registró 87 muertes.
El exministro de Educación cuestionó la alianza electoral de cara a las próximas elecciones legislativas. "El PRO que fundamos hace más de veinte años está vivo en algún lugar, pero LLA no lo representa", enfatizó.Política15/08/2025
El exministro de Educación Esteban Bullrich cuestionó el acuerdo electoral entre el PRO y La Libertad Avanzade cara a los próximos comicios legislativos y advirtió que el partido amarillo fundado en 2005 "tenía infinitas diferencias" con el espacio oficialista.
En su cuenta de la red social X, Bullrich expuso la distancia del espacio amarillo, fundado por el expresidente Mauricio Macri, con el partido libertario: "Teníamos la humildad de saber que en democracia el principal objetivo debe ser el de alcanzar acuerdos. El PRO que fundamos bajo el liderazgo de Mauricio y Ricardo hace más de 20 años tenía infinitas diferencias con LLA".
En tal sentido, diferenció las posturas. "No habríamos propuesto a Lijo para la Corte. No insultábamos opositores. No insultábamos periodistas. No insultábamos a los que pensaban diferente. Creíamos en un Estado inteligente que invertía en educación como garantía de un futuro mejor", expresó.
"El PRO que fundamos hace más de veinte años está vivo en algún lugar, pero LLA no lo representa", enfatizó en esta línea.
En tanto, los dichos del exsenador se sumaron a los cuestionamientos de otros integrantes del PRO por la alianza con La Libertad Avanza, ya que la diputada nacional María Eugenia Vidal cargó contra el acuerdo electoral para competir juntos en la ciudad de Buenos Aires en las elecciones legislativas de octubre: "La acepto, pero no la comparto ni la acompaño. No estoy dispuesta a ceder mis convicciones por una elección ni por un cargo".
En este marco, la exgobernadora bonaerense se refirió a su rol previo a las elecciones: "No negocio mis convicciones, porque como dije, no vale todo por un cargo, no voy a hacer campaña en esta elección como candidata, ni en el PRO, ni en un acuerdo con la Libertad Avanza, ni en ningún otro lugar".
García Furfaro aseguró que la causa es una venganza por negarse a pagar coimas en el PAMI y deslizó una teoría de sabotaje con un helicóptero.
El gobernador bonaerense combinó gestión y campaña en Berisso, Ensenada y La Plata para contrarrestar el acto libertario, y llamó a “defender escuelas, hospitales y trabajo” en las legislativas.
El INAES detectó que la cooperativa “Recuperadores del Sur” utilizaba recursos para gastos personales de su presidente y su familia, y abrió un sumario para investigar el caso.
Jorge Guaymás habló en Aries sobre su compromiso con los trabajadores, la crisis económica y la necesidad de una unidad obrera con firmeza.
El Presidente cargó contra Kicillof y el gobierno bonaerense durante el cierre de campaña de La Libertad Avanza en La Plata, denunciando amiguismo y corrupción en el caso HLB Pharma.
La oposición logró quórum para debatir el financiamiento universitario y el aumento de fondos para el Garrahan, con 135 legisladores.
Miguel Nina señaló que la falta de presupuesto afecta el funcionamiento de la universidad y podría obligar a medidas excepcionales para garantizar la continuidad académica.
El secretario de ADP señaló que se normalizaron algunos pagos, pero persisten errores que generan malestar en los docentes, y destacó el trabajo de la ministra de Educación.
El gremio docente de Salta tendrá elecciones en diciembre con lista única, en medio de un aumento de afiliaciones y sin oposición interna.
El Presidente busca atraer inversiones en sectores clave como litio y energía, y reducir el riesgo país de 750 a 550 puntos básicos.