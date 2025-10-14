La chica mendocina visitaba a su padre, preso en el Penal de Chimbas por narcotráfico. Fue detenida junto a una mujer boliviana que transportaba droga en su sistema digestivo.
Entre Ríos: Confirman que el cuerpo es del chofer que llevó a Laurta
Así lo afirmó el ministro de Seguridad de Entre Ríos. Néstor Roncaglia. Las autoridades avanzan en la investigación del doble femicidio y analizan el vínculo entre el chofer y el principal sospechoso, Pablo Laurta.Provincias14/10/2025
El ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, confirmó que el cuerpo desmembrado encontrado en Concordia pertenece “en un 99%” al chofer Martín Palacios. La identificación preliminar permitirá avanzar en la investigación del doble femicidio en Córdoba y profundizar el análisis del vínculo entre el chofer y el principal acusado, Pablo Laurta, detenido recientemente tras un operativo policial.
Roncaglia detalló que la Policía Científica coteja los tatuajes del torso de la víctima, ya que los restos hallados no incluyen miembros superiores ni la cabeza. “En un 99% el cuerpo hallado corresponde a Martín Palacios”, reiteró el funcionario, y agregó que ya se ordenó la autopsia y un eventual análisis de ADN para confirmar la identidad de la víctima.
Cómo fue el hallazgo del cuerpo
Según confirmaron fuentes judiciales, el hallazgo del cuerpo se produjo durante un operativo de rastrillaje llevado adelante en la zona rural del camino que une Concordia con General Campos, en cercanías del arroyo Yeruá. El cuerpo estaba desmembrado, sin cabeza ni brazos.
El cadáver fue hallado por efectivos de la Policía de Entre Ríos en el marco de la búsqueda de Palacios, quien se encontraba desaparecido desde el día en que Laurta emprendió su fuga luego del doble femicidio y del secuestro de su hijo.
De acuerdo con la información obtenida por la agencia Noticias Argentinas, los investigadores realizaron un seguimiento del recorrido que hizo el Toyota Corolla conducido inicialmente por Palacios. Las cámaras de seguridad captaron que el vehículo circuló por la Ruta Provincial N°22, la Autovía Nacional 14 y distintos caminos vecinales de Estancia Grande, Puerto Yeruá, General Campos, San Salvador, Villaguay y, finalmente, Córdoba.
El video donde se los ve a Pablo Laurta y Martín Palacios juntos
Una grabación del 7 de octubre en Concordia, recolectada por Diario Río Uruguay, se convirtió en una pieza central. En ella, se ve a un hombre con rasgos similares a Pablo Rodríguez Laurta saludando a Palacios y colocando su equipaje en el baúl del Toyota Corolla blanco con techo negro. La tranquilidad y cercanía del encuentro sugieren que ambos se conocían o mantenían suficiente confianza para iniciar un viaje juntos.
“El auto de Palacios fue hallado incendiado en Córdoba, hecho confirmado por fuentes policiales y judiciales”, indicó un vocero oficial. La filmación fue puesta a disposición de los investigadores, quienes la analizan cuadro por cuadro para determinar con precisión la identidad del pasajero y reconstruir el trayecto completo del vehículo.
La desaparición de Palacios y la ruta seguida
Palacios salió desde la terminal de ómnibus de Concordia el 7 de octubre con Laurta como pasajero. La última señal de su teléfono se registró en Federación. La policía provincial rastreó el recorrido del Toyota por la Ruta Provincial N° 22, la autovía Nacional 14, caminos vecinales de Estancia Grande y Puerto Yeruá, General Campos y la Ruta Nacional N° 18, hasta Villaguay, antes de que se conociera el hallazgo del auto incendiado en Córdoba.
El ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, afirmó: “Creemos en casi un 100% que estuvo en contacto con esta persona que hoy está detenida”. Equipos de rastrillaje recorren rutas, cámaras de seguridad y zonas rurales, con apoyo de drones y canes rastreadores.
El Grupo Especial de Alta Montaña logró salvar a dos rosarinos que quedaron atrapados en un barranco durante una excursión en la cascada del arroyo ‘Agua Salada’.
La Policía halló un taller clandestino en barrio Pueyrredón que producía chapas falsas y las enviaba por paquetería a todo el país. Las vendían por hasta $50.000.
Mar del Plata: roció con nafta la cama de su expareja y la amenazó con prenderla fuegoProvincias14/10/2025
El agresor, de 39 años, había pedido quedarse unos días en la casa de la víctima. Terminó detenido y fue imputado por amenazas y violencia de género.
Tucumán: un femicida que asesinó brutalmente a su pareja obtuvo salidas transitoriasProvincias14/10/2025
Pablo Maximiliano Amín fue condenado a prisión perpetua después de asesinar a su ex, desmembrar su cuerpo y arrancarle los ojos. A 18 años del femicidio, la Justicia le otorgó el beneficio y despertó polémica.
Condenaron a 12 años de prisión al menor involucrado en el crimen de Uma AguileraProvincias14/10/2025
El adolescente de 17 años recibió la pena tras un juicio abreviado. Los otros implicados ya habían sido condenados a prisión perpetua.
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.
Subasta Judicial en Salta: rematan cuatro camionetas Toyota y Chevrolet del Poder EjecutivoJudiciales09/10/2025
El Poder Judicial de Salta abrirá el próximo lunes 13 de octubre, a las 9 de la mañana, el proceso de subasta electrónica de cuatro camionetas (tres Toyota Hilux y una Chevrolet S10) pertenecientes al Poder Ejecutivo.
Colegas de Vicente Cordeyro piden Justicia y “que se diga toda la verdad”
Nicolás Vedia, abogado y licenciado en seguridad, remarcó la trayectoria del ex comisario y reclamó esclarecimiento total tras su fallecimiento en el cerro Elefante.
El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un fuerte editorial titulado "Argentina: país correcto, rescate equivocado", donde cuestiona el salvataje financiero del Tesoro norteamericano.
En la investigación interviene la Unidad de Graves Atentados contra las Personas 2 del Ministerio Público Fiscal. Cinco internos del mismo pabellón fueron apartados de la población penal por el hecho que se investiga como homicidio.