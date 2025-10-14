Mar del Plata: roció con nafta la cama de su expareja y la amenazó con prenderla fuego

Un hombre roció con nafta la cama en la que dormía su expareja y la amenazó con prenderla fuego. Lo hizo después de haberle pedido quedarse unos días en su casa. La mujer hizo la denuncia y el agresor terminó detenido.

El dramático episodio ocurrió durante la tarde de este lunes en Mar del Plata. El acusado, de 39 años, se acercó a la casa de la víctima, de la misma edad, ubicada en el barrio Nuevo Golf y la convenció de dejarlo pasar unos días allí. Horas después, se desató el horror.

De acuerdo con la información publicada por el portal marplatense 0223, personal del Comando de Patrullas llegó al lugar luego de recibir un llamado al 911 alertando sobre el hecho. Allí, detuvieron al agresor y lo trasladaron a la comisaría quinta.

Una vez en la dependencia, iniciaron las actuaciones correspondientes. El hombre fue acusado de los delitos de amenazas en contexto de violencia de género y violación de domicilio. Luego, fue trasladado a la Unidad Penal N°44 de Batán.

La víctima solicitó a las autoridades que se le otorgue una medida de restricción de acercamiento, para prevenir futuros ataques. La causa quedó a cargo de la fiscal de Flagrancia, María Isabel Sánchez.

Con información de TN