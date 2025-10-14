La chica mendocina visitaba a su padre, preso en el Penal de Chimbas por narcotráfico. Fue detenida junto a una mujer boliviana que transportaba droga en su sistema digestivo.
Mar del Plata: roció con nafta la cama de su expareja y la amenazó con prenderla fuego
El agresor, de 39 años, había pedido quedarse unos días en la casa de la víctima. Terminó detenido y fue imputado por amenazas y violencia de género.Provincias14/10/2025
Un hombre roció con nafta la cama en la que dormía su expareja y la amenazó con prenderla fuego. Lo hizo después de haberle pedido quedarse unos días en su casa. La mujer hizo la denuncia y el agresor terminó detenido.
El dramático episodio ocurrió durante la tarde de este lunes en Mar del Plata. El acusado, de 39 años, se acercó a la casa de la víctima, de la misma edad, ubicada en el barrio Nuevo Golf y la convenció de dejarlo pasar unos días allí. Horas después, se desató el horror.
De acuerdo con la información publicada por el portal marplatense 0223, personal del Comando de Patrullas llegó al lugar luego de recibir un llamado al 911 alertando sobre el hecho. Allí, detuvieron al agresor y lo trasladaron a la comisaría quinta.
Una vez en la dependencia, iniciaron las actuaciones correspondientes. El hombre fue acusado de los delitos de amenazas en contexto de violencia de género y violación de domicilio. Luego, fue trasladado a la Unidad Penal N°44 de Batán.
La víctima solicitó a las autoridades que se le otorgue una medida de restricción de acercamiento, para prevenir futuros ataques. La causa quedó a cargo de la fiscal de Flagrancia, María Isabel Sánchez.
El Grupo Especial de Alta Montaña logró salvar a dos rosarinos que quedaron atrapados en un barranco durante una excursión en la cascada del arroyo ‘Agua Salada’.
La Policía halló un taller clandestino en barrio Pueyrredón que producía chapas falsas y las enviaba por paquetería a todo el país. Las vendían por hasta $50.000.
Así lo afirmó el ministro de Seguridad de Entre Ríos. Néstor Roncaglia. Las autoridades avanzan en la investigación del doble femicidio y analizan el vínculo entre el chofer y el principal sospechoso, Pablo Laurta.
Tucumán: un femicida que asesinó brutalmente a su pareja obtuvo salidas transitoriasProvincias14/10/2025
Pablo Maximiliano Amín fue condenado a prisión perpetua después de asesinar a su ex, desmembrar su cuerpo y arrancarle los ojos. A 18 años del femicidio, la Justicia le otorgó el beneficio y despertó polémica.
Condenaron a 12 años de prisión al menor involucrado en el crimen de Uma AguileraProvincias14/10/2025
El adolescente de 17 años recibió la pena tras un juicio abreviado. Los otros implicados ya habían sido condenados a prisión perpetua.
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.
Subasta Judicial en Salta: rematan cuatro camionetas Toyota y Chevrolet del Poder EjecutivoJudiciales09/10/2025
El Poder Judicial de Salta abrirá el próximo lunes 13 de octubre, a las 9 de la mañana, el proceso de subasta electrónica de cuatro camionetas (tres Toyota Hilux y una Chevrolet S10) pertenecientes al Poder Ejecutivo.
Colegas de Vicente Cordeyro piden Justicia y “que se diga toda la verdad”
Nicolás Vedia, abogado y licenciado en seguridad, remarcó la trayectoria del ex comisario y reclamó esclarecimiento total tras su fallecimiento en el cerro Elefante.
El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un fuerte editorial titulado "Argentina: país correcto, rescate equivocado", donde cuestiona el salvataje financiero del Tesoro norteamericano.
En la investigación interviene la Unidad de Graves Atentados contra las Personas 2 del Ministerio Público Fiscal. Cinco internos del mismo pabellón fueron apartados de la población penal por el hecho que se investiga como homicidio.