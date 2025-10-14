La chica mendocina visitaba a su padre, preso en el Penal de Chimbas por narcotráfico. Fue detenida junto a una mujer boliviana que transportaba droga en su sistema digestivo.
Rescataron a dos andinistas perdidos en Mendoza
El Grupo Especial de Alta Montaña logró salvar a dos rosarinos que quedaron atrapados en un barranco durante una excursión en la cascada del arroyo ‘Agua Salada’.Provincias14/10/2025
Los efectivos del Grupo Especial de Alta Montaña (GEAM), dependiente del Escuadrón 27 ´Uspallata´, rescataron este martes a dos andinistas que se habían extraviado en el Paraje Las Leñas de Mendoza.
Cerca de las 22 horas del lunes, el Jefe del GEAM recepcionó un llamado telefónico indicando la situación sobre dos rosarinos mayores de edad que estaban realizando senderismo por la cascada arroyo ´Agua Salada´, se desorientaron del camino quedando en un barranco imposibilitados de continuar por sus propios medios.
Por ello, se activó el protocolo de búsqueda y rescate, iniciando desplazamiento trasladando cuerdas, arnés, cascos y elementos de escalada. Se realizaron anclajes artificiales con la utilización de piquetas, armado de sistema de polipasto con poleas logrando subir a las dos personas que estaban en un barranco.
Los dos individuos fueron rescatados en buen estado de salud y, pasadas las 3 de la mañana, fueron trasladados hasta la Sección Reforzada ´Punta de Vacas´ donde fueron atendidos y recibieron infusiones calientes como alimentos.
Con información de Noticias Argentinas
La Policía halló un taller clandestino en barrio Pueyrredón que producía chapas falsas y las enviaba por paquetería a todo el país. Las vendían por hasta $50.000.
Así lo afirmó el ministro de Seguridad de Entre Ríos. Néstor Roncaglia. Las autoridades avanzan en la investigación del doble femicidio y analizan el vínculo entre el chofer y el principal sospechoso, Pablo Laurta.
Mar del Plata: roció con nafta la cama de su expareja y la amenazó con prenderla fuegoProvincias14/10/2025
El agresor, de 39 años, había pedido quedarse unos días en la casa de la víctima. Terminó detenido y fue imputado por amenazas y violencia de género.
Tucumán: un femicida que asesinó brutalmente a su pareja obtuvo salidas transitoriasProvincias14/10/2025
Pablo Maximiliano Amín fue condenado a prisión perpetua después de asesinar a su ex, desmembrar su cuerpo y arrancarle los ojos. A 18 años del femicidio, la Justicia le otorgó el beneficio y despertó polémica.
Condenaron a 12 años de prisión al menor involucrado en el crimen de Uma AguileraProvincias14/10/2025
El adolescente de 17 años recibió la pena tras un juicio abreviado. Los otros implicados ya habían sido condenados a prisión perpetua.
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.
Subasta Judicial en Salta: rematan cuatro camionetas Toyota y Chevrolet del Poder EjecutivoJudiciales09/10/2025
El Poder Judicial de Salta abrirá el próximo lunes 13 de octubre, a las 9 de la mañana, el proceso de subasta electrónica de cuatro camionetas (tres Toyota Hilux y una Chevrolet S10) pertenecientes al Poder Ejecutivo.
Colegas de Vicente Cordeyro piden Justicia y “que se diga toda la verdad”
Nicolás Vedia, abogado y licenciado en seguridad, remarcó la trayectoria del ex comisario y reclamó esclarecimiento total tras su fallecimiento en el cerro Elefante.
El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un fuerte editorial titulado "Argentina: país correcto, rescate equivocado", donde cuestiona el salvataje financiero del Tesoro norteamericano.
En la investigación interviene la Unidad de Graves Atentados contra las Personas 2 del Ministerio Público Fiscal. Cinco internos del mismo pabellón fueron apartados de la población penal por el hecho que se investiga como homicidio.