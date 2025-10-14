Rescataron a dos andinistas perdidos en Mendoza

Los efectivos del Grupo Especial de Alta Montaña (GEAM), dependiente del Escuadrón 27 ´Uspallata´, rescataron este martes a dos andinistas que se habían extraviado en el Paraje Las Leñas de Mendoza.

Cerca de las 22 horas del lunes, el Jefe del GEAM recepcionó un llamado telefónico indicando la situación sobre dos rosarinos mayores de edad que estaban realizando senderismo por la cascada arroyo ´Agua Salada´, se desorientaron del camino quedando en un barranco imposibilitados de continuar por sus propios medios.

Por ello, se activó el protocolo de búsqueda y rescate, iniciando desplazamiento trasladando cuerdas, arnés, cascos y elementos de escalada. Se realizaron anclajes artificiales con la utilización de piquetas, armado de sistema de polipasto con poleas logrando subir a las dos personas que estaban en un barranco.

Los dos individuos fueron rescatados en buen estado de salud y, pasadas las 3 de la mañana, fueron trasladados hasta la Sección Reforzada ´Punta de Vacas´ donde fueron atendidos y recibieron infusiones calientes como alimentos.

Con información de Noticias Argentinas