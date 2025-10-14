Cayó una red narco en San Juan: detuvieron a una joven cabecilla y a una “mula”

Una investigación conjunta permitió desarticular parte de una organización dedicada al tráfico de drogas con ramificaciones en Bolivia, San Juan y Mendoza. El operativo culminó con la detención de dos mujeres: una mendocina de 19 años, señalada como cabecilla de la organización, y una ciudadana boliviana de 33, que cumplía el rol de “mula”.

La causa fue liderada por la Policía de Mendoza, a través de la Jefatura de Lucha contra el Narcotráfico, que detectó que la joven realizaba viajes frecuentes a San Juan para visitar a su padre, detenido en el Penal de Chimbas por delitos vinculados al narcotráfico.

Los investigadores sostienen que esos traslados formaban parte de la logística de una red internacional que operaba entre Bolivia y el oeste argentino.

El operativo clave se desarrolló por orden de la Unidad Fiscal Federal de Mendoza, cuando el personal especializado interceptó un tour de compras en la intersección de las rutas 141 y 20, en Caucete. Las dos mujeres viajaban juntas en un colectivo que tenía como destino final la provincia de Mendoza.

Ante la sospecha de que podían transportar droga ingerida, fueron trasladadas al Hospital Rawson, donde se confirmó que la mujer boliviana llevaba en su sistema digestivo 99 cápsulas con un peso total de 1.141 gramos de clorhidrato de cocaína.

La maniobra forma parte de un método habitual de tráfico, utilizado para evitar los controles en pasos fronterizos.

La investigación derivó en cuatro allanamientos simultáneos, tres en el Valle de Uco y uno en el Penal de Chimbas, donde se secuestraron cuatro teléfonos celulares, $1.600.000, 100 dólares, 220 bolivianos, comprobantes de operaciones nacionales e internacionales y documentación clave. Todo el material será analizado para establecer el alcance completo de la organización.

Las dos mujeres quedaron detenidas en la Unidad N.º 32 de Mendoza a disposición de la Justicia Federal. El operativo contó con la colaboración del Departamento de Drogas Ilegales de San Juan y del Hospital Rawson, y marcó un avance importante en la lucha contra el narcotráfico en la región.

Con información de TN