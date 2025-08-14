Real Madrid presenta a Franco Mastantuono como nueva estrella

A dos meses de la confirmación de su venta al Real Madrid, Franco Mastantuono será presentado oficialmente como nuevo futbolista del gigante español.

A partir de las 8 de este jueves, en el día de su cumpleaños N°18, el ex River tendrá su primer día como futbolista de la Casa Blanca. Tras pasar los estudios médicos, será presentado en sociedad y, posteriormente, realizará una conferencia de prensa.

