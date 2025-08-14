La "Lepra" derrotó al 'Decano' tucumano por 3 a 2 en un encuentro válido por los octavos de final de la Copa dómestica. Miguel Brizuela y Coronel marcaron los goles para los dirigidos por Pusineri, mientras que Lollo, Maroni y González los tantos del conjunto rosarino. En la próxima instancia enfrentará a Belgrano.
Real Madrid presenta a Franco Mastantuono como nueva estrella
En el día del cumpleaños número 18 del futbolista de Azul, el "Merengue" realiza la presentación oficial del ex River ante el público y los medios.Deportes14/08/2025
A dos meses de la confirmación de su venta al Real Madrid, Franco Mastantuono será presentado oficialmente como nuevo futbolista del gigante español.
A partir de las 8 de este jueves, en el día de su cumpleaños N°18, el ex River tendrá su primer día como futbolista de la Casa Blanca. Tras pasar los estudios médicos, será presentado en sociedad y, posteriormente, realizará una conferencia de prensa.
Este jueves desde las 21.30, River visitará a Libertad en el Estadio La Huerta de Asunción por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. Se espera la presencia de cerca de 3.000 hinchas millonarios en Paraguay. A continuación, lo que tenés que saber del duelo en el que impartirá justicia el brasileño Wilton Sampaio.
El día que el ex River cumple 18 años, el "Merengue" hará el acto y la firma del contrato desde las 8 a.m. (hora argentina). Hace 12 días que el nacido en Azul se encuentra en España y trabaja de manera individual.
El cruce se llevará a cabo en el Padre Martearena de Salta, que retornará como sede después de tres años. Desde las 19.30 de este miércoles, definirán al próximo rival de Belgrano de Córdoba.
Durante su visita a Colombia, el conjunto de Parque Patricios fue derrotado. La revancha se juega en ocho días.
Gustavo Costas pese la derrota se ilusiona con la vuelta: "Estamos más vivos que nunca"Deportes13/08/2025
El entrenador de la Academia encaró la conferencia de prensa con tranquilidad y además tuvo tiempo para asegurar que su equipo debe tener fe.
La oposición logró quórum para debatir el financiamiento universitario y el aumento de fondos para el Garrahan, con 135 legisladores.
Finca Karina: “Era una industria de contrabando, con ventas en garages, Marketplace o TikTok”
Luego de que se cerrara ese paso clandestino, se reunió el Comando Unificado del Plan Güemes en Orán, y el interventor de Aguas Blancas remarcó sobre el impacto económico.
La UNSa enfrenta un déficit de más de $3000 millones y evalúa declarar emergencia financiera
Miguel Nina señaló que la falta de presupuesto afecta el funcionamiento de la universidad y podría obligar a medidas excepcionales para garantizar la continuidad académica.
Guaymás se la jugó por Urtubey, “el que mejor mide”
Jorge Guaymás consideró que Juan Manuel Urtubey es el dirigente indicado para encabezar la candidatura a senador nacional por el frente Fuerza Patria.