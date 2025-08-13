Real Madrid presentará este jueves de manera oficial a Franco Mastantuono

Luego de 12 días desde su llegada a España y de dos meses de la confirmación de su venta, Franco Mastantuono será presentado como nuevo jugador de Real Madrid.

Este jueves, el mismo día en el que el extremo cumplirá 18 años, el “Merengue” lo presentará en sociedad. A las 08am (hora Argentina), el nacido en Azul firmará su contrato por seis temporadas con “el Madrid” y, posteriormente, hablará frente a los medios.