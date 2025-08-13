El cruce se llevará a cabo en el Padre Martearena de Salta, que retornará como sede después de tres años. Desde las 19.30 de este miércoles, definirán al próximo rival de Belgrano de Córdoba.
Real Madrid presentará este jueves de manera oficial a Franco Mastantuono
El día que el ex River cumple 18 años, el "Merengue" hará el acto y la firma del contrato desde las 8 a.m. (hora argentina). Hace 12 días que el nacido en Azul se encuentra en España y trabaja de manera individual.Deportes13/08/2025
Luego de 12 días desde su llegada a España y de dos meses de la confirmación de su venta, Franco Mastantuono será presentado como nuevo jugador de Real Madrid.
Este jueves, el mismo día en el que el extremo cumplirá 18 años, el “Merengue” lo presentará en sociedad. A las 08am (hora Argentina), el nacido en Azul firmará su contrato por seis temporadas con “el Madrid” y, posteriormente, hablará frente a los medios.
Durante su visita a Colombia, el conjunto de Parque Patricios fue derrotado. La revancha se juega en ocho días.
Gustavo Costas pese la derrota se ilusiona con la vuelta: "Estamos más vivos que nunca"Deportes13/08/2025
El entrenador de la Academia encaró la conferencia de prensa con tranquilidad y además tuvo tiempo para asegurar que su equipo debe tener fe.
Cuándo jugará Racing el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa LibertadoresDeportes13/08/2025
Luego de la derrota en Montevideo, "La Academia" se preparará para definir la serie ante Peñarol en el Cilindro de Avellaneda.
El Dique Campo Alegre, sede del Grand Prix Nacional de Snipe y Torneo Regional de Yachting.Deportes12/08/2025
El evento se realizará el 15 y 16 de agosto en el Dique Campo Alegre y contará con más de 60 embarcaciones de distintas provincias y países.
La oposición logró quórum para debatir el financiamiento universitario y el aumento de fondos para el Garrahan, con 135 legisladores.
CFK pidió suspender la ejecución de sus bienes: “Mi evolución patrimonial es legítima”Política12/08/2025
Cristina Kirchner, detenida en su casa cumpliendo una condena de seis años de prisión por el fraude de Vialidad, pidió hoy a la Justicia suspender la ejecución de sus bienes y anular esa decisión.
Se realizó el Primer Encuentro LGBTQI+ en la capital salteña. Participaron actores del sector público y privado comprometidos con el respeto a la identidad y la inclusión en el ámbito turístico y social.
La iniciativa puntualiza en la hoja de coca en su forma natural, exclusivamente destinada al consumo interno local mediante masticación e infusiones. “Permitiría regular y transparentar el circuito de provisión de hoja de coca, garantizando controles sanitarios y aduaneros”, señalaron.
El cruce se llevará a cabo en el Padre Martearena de Salta, que retornará como sede después de tres años. Desde las 19.30 de este miércoles, definirán al próximo rival de Belgrano de Córdoba.