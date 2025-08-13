El cruce se llevará a cabo en el Padre Martearena de Salta, que retornará como sede después de tres años. Desde las 19.30 de este miércoles, definirán al próximo rival de Belgrano de Córdoba.
Huracán cayó 1 a 0 ante Once Caldas por los octavos de final de la Sudamericana
Durante su visita a Colombia, el conjunto de Parque Patricios fue derrotado. La revancha se juega en ocho días.Deportes13/08/2025
Este martes, Huracán perdió 1 a 0 ante Once Caldas de Manizales en lo que fue el desarrollo del partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 en un juego que se disputó en el estadio Palogrande en la ciudad de Manizales.
El único gol del compromiso fue anotado por el atacante cafetero, Dayro Moreno, quien anotó desde los doce pasos.
Las incidencias del compromiso fueron propuestas por parte del equipo de Kudelka, quien tuvo una buena opción por medio de Bizanz, quien metió un fuerte remate que pasó cerca del arco defendido por Aguirre.
Con el paso de los minutos, los locales comenzaron a dominar el partido y de este modo pudieron generar acciones peligrosas que pudo atajar adecuadamente Galíndez.
Ya en el complemento llegó el único tanto del partido y el cual le dio el triunfo al Blanco Blanco. Moreno con un fuerte disparo con la pierna derecha pudo vencer el arco del conjunto argentino para decretar la alegría para los colombianos.
Con este resultado, la serie aún está abierta, ya que el equipo argentino tendrá la revancha el próximo 19 de agosto en el Tomás Adolfo Ducó.
Con información de 442
Gustavo Costas pese la derrota se ilusiona con la vuelta: "Estamos más vivos que nunca"Deportes13/08/2025
El entrenador de la Academia encaró la conferencia de prensa con tranquilidad y además tuvo tiempo para asegurar que su equipo debe tener fe.
Cuándo jugará Racing el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa LibertadoresDeportes13/08/2025
Luego de la derrota en Montevideo, "La Academia" se preparará para definir la serie ante Peñarol en el Cilindro de Avellaneda.
El Dique Campo Alegre, sede del Grand Prix Nacional de Snipe y Torneo Regional de Yachting.Deportes12/08/2025
El evento se realizará el 15 y 16 de agosto en el Dique Campo Alegre y contará con más de 60 embarcaciones de distintas provincias y países.
El "Bichito" tiene un acuerdo de palabra con Chelsea que no llega a un acuerdo con los "Diablos Rojos" que son presionados por el futbolista de la Selección Argentina.
La oposición logró quórum para debatir el financiamiento universitario y el aumento de fondos para el Garrahan, con 135 legisladores.
Gremio docente anuncia medidas para la próxima semana
El Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Salta informó las resoluciones de su asamblea estgraordinaria de este sábado.
Proveedores mineros advierten por la llegada de empresas extranjeras a las provinciasArgentina12/08/2025
Los empresarios locales advierten que las mineras operadoras buscan proveedores fuera del país y facilitan su llegada a Argentina.
El mayor fabricante de baterías del mundo suspendió la operación de su mayor yacimiento de litio.
Ola de calor en Europa: las llamas llegan a Madrid con incendios forestales en España y PortugalEl Mundo12/08/2025
Los bomberos trabajaron durante toda la noche del lunes para contener un incendio en el municipio de Tres Cantos, situado a 23 km al norte de Madrid, donde un hombre murió quemado.