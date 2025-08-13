Huracán cayó 1 a 0 ante Once Caldas por los octavos de final de la Sudamericana

Este martes, Huracán perdió 1 a 0 ante Once Caldas de Manizales en lo que fue el desarrollo del partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 en un juego que se disputó en el estadio Palogrande en la ciudad de Manizales.

El único gol del compromiso fue anotado por el atacante cafetero, Dayro Moreno, quien anotó desde los doce pasos.

Las incidencias del compromiso fueron propuestas por parte del equipo de Kudelka, quien tuvo una buena opción por medio de Bizanz, quien metió un fuerte remate que pasó cerca del arco defendido por Aguirre.

Con el paso de los minutos, los locales comenzaron a dominar el partido y de este modo pudieron generar acciones peligrosas que pudo atajar adecuadamente Galíndez.

Ya en el complemento llegó el único tanto del partido y el cual le dio el triunfo al Blanco Blanco. Moreno con un fuerte disparo con la pierna derecha pudo vencer el arco del conjunto argentino para decretar la alegría para los colombianos.

Con este resultado, la serie aún está abierta, ya que el equipo argentino tendrá la revancha el próximo 19 de agosto en el Tomás Adolfo Ducó.

Con información de 442