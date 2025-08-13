Cuándo jugará Racing el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores

Luego de la derrota en Montevideo, "La Academia" se preparará para definir la serie ante Peñarol en el Cilindro de Avellaneda.

Deportes13/08/2025

racing-vs-penarol-2079237

Luego de empatar con Boca por el Torneo Clausura, Racing volvió a la Copa Libertadores y no fue de la mejor manera: por la ida de los octavos de final, perdió 1-0 ante Peñarol.

Los dirigidos por Gustavo Costas no pudieron ante un Manya que fue determinante al convertir sobre el final e incomodó a los argentinos durante todo el partido.

A pesar de haber hecho un gran partido en Uruguay, a La Academia no pudo llevarse la ventaja y deberá definir y dar vuelta la serie en la vuelta, por lo que los hinchas oriundos de Avellaneda se preguntan.

penarol-vs-racing-2079241Peñarol le ganó a Racing y viajará con leve ventaja a Avellaneda

¿Cuándo volverá Racing a la Copa Libertadores?

Luego del encuentro que se disputó en el Estadio Campeón del Siglo, Montevideo, Racing volverá al país tendrá tres días para descansar y entrenar de cara a su próximo partido.

Antes del partido de vuelta, La Academia deberá recibir a Tigre en el Cilindro, en el marco de la quinta jornada del Torneo Clausura. El encuentro se disputará el próximo viernes a las 21:00 horas.

Finalizó la fecha 4 del Torneo Clausura 2025: resultados, tabla de posiciones y próximos partidos

Una vez finalizada esa fecha del fútbol local, Racing recibirá a Peñarol en el Cilindro, donde ambos definirán al ganador del boleto a los cuartos de final del campeonato internacional, el próximo martes 19 de agosto a las 21:30 horas.

Con información de 442

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail