Cuándo jugará Racing el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores

Luego de empatar con Boca por el Torneo Clausura, Racing volvió a la Copa Libertadores y no fue de la mejor manera: por la ida de los octavos de final, perdió 1-0 ante Peñarol.

Los dirigidos por Gustavo Costas no pudieron ante un Manya que fue determinante al convertir sobre el final e incomodó a los argentinos durante todo el partido.

A pesar de haber hecho un gran partido en Uruguay, a La Academia no pudo llevarse la ventaja y deberá definir y dar vuelta la serie en la vuelta, por lo que los hinchas oriundos de Avellaneda se preguntan.

¿Cuándo volverá Racing a la Copa Libertadores?

Luego del encuentro que se disputó en el Estadio Campeón del Siglo, Montevideo, Racing volverá al país tendrá tres días para descansar y entrenar de cara a su próximo partido.

Antes del partido de vuelta, La Academia deberá recibir a Tigre en el Cilindro, en el marco de la quinta jornada del Torneo Clausura. El encuentro se disputará el próximo viernes a las 21:00 horas.

Finalizó la fecha 4 del Torneo Clausura 2025: resultados, tabla de posiciones y próximos partidos

Una vez finalizada esa fecha del fútbol local, Racing recibirá a Peñarol en el Cilindro, donde ambos definirán al ganador del boleto a los cuartos de final del campeonato internacional, el próximo martes 19 de agosto a las 21:30 horas.

Con información de 442