Peñarol le ganó a Racing y viajará con leve ventaja a Avellaneda

Este martes, Racing visitó a Peñarol en el marco del partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 en un compromiso que terminó con un derrota por 1 a 0 para el conjunto argentino.

El arranque del partido celebrado en suelo uruguayo comenzaron siendo para el local, quien propuso condiciones y se acercó cerca del arco defendido por Arias.

A la altura del minuto 20 del primer episodio, el Manya se quedó sin uno de sus referentes. Leo Fernández contrajo una lesión que le obligó a retirarse.

Sobre el 35 del primer periodo a los de Avellaneda le anularon la primera emoción del partido. Martirena metió un fuerte remate desde afuera del área que terminó siendo invalidado por el árbitro por fuera de lugar.

Luego de una fuerte falta sobre Méndez, Maravilla Martínez había visto la tarjeta roja en un inicio. Pero, el juez principal confirmó la determinación luego de ver el VAR y de esa manera uno de los hombres desequilibrantes en la Academia acumuló una amarilla.

A segundos del final de los 45 iniciales, los errores defensivos le permitieron al Carbonero llegar con mucho peligro. Silvera perdió la chance luego de un balón que pegó en el palo.

En complemento tuvo varios momentos de juego entrecortado debido a la exigencia propuesta por ambos equipos. La constante falta permitió que Terans metiera un remate que pasó cerca en el minuto 63.

Al 73 del complemento, por la izquierda Matías Arezo desequilibró a la defensa racinguista, pero no pudo marcar las diferencias en una buena oportunidad por parte del local.

Finalmente en el 80 llegó el primer gol del encuentro. Terans recibió una pelota, metió un cabezazo con el que pudo darle a su equipo la primera alegría. Un rato más tarde, Marcos Rojo hizo su debut con el cuadro de Costas.

Por ahora, la serie se encuentra abierta. La revancha se realizará el próximo martes 19 de agosto en el estadio Presidente Perón en Avellaneda.

Con información de 442