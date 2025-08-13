Peñarol le ganó a Racing y viajará con leve ventaja a Avellaneda

El cruce se llevará a cabo en el Padre Martearena de Salta, que retornará como sede después de tres años. Desde las 19.30 de este miércoles, definirán al próximo rival de Belgrano de Córdoba.
Peñarol le ganó a Racing y viajará con leve ventaja a AvellanedaDeportes13/08/2025
Este martes, Racing visitó a Peñarol en el marco del partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 en un compromiso que terminó con un derrota por 1 a 0 para el conjunto argentino.
El arranque del partido celebrado en suelo uruguayo comenzaron siendo para el local, quien propuso condiciones y se acercó cerca del arco defendido por Arias.
A la altura del minuto 20 del primer episodio, el Manya se quedó sin uno de sus referentes. Leo Fernández contrajo una lesión que le obligó a retirarse.
Sobre el 35 del primer periodo a los de Avellaneda le anularon la primera emoción del partido. Martirena metió un fuerte remate desde afuera del área que terminó siendo invalidado por el árbitro por fuera de lugar.
Luego de una fuerte falta sobre Méndez, Maravilla Martínez había visto la tarjeta roja en un inicio. Pero, el juez principal confirmó la determinación luego de ver el VAR y de esa manera uno de los hombres desequilibrantes en la Academia acumuló una amarilla.
A segundos del final de los 45 iniciales, los errores defensivos le permitieron al Carbonero llegar con mucho peligro. Silvera perdió la chance luego de un balón que pegó en el palo.
En complemento tuvo varios momentos de juego entrecortado debido a la exigencia propuesta por ambos equipos. La constante falta permitió que Terans metiera un remate que pasó cerca en el minuto 63.
Al 73 del complemento, por la izquierda Matías Arezo desequilibró a la defensa racinguista, pero no pudo marcar las diferencias en una buena oportunidad por parte del local.
Finalmente en el 80 llegó el primer gol del encuentro. Terans recibió una pelota, metió un cabezazo con el que pudo darle a su equipo la primera alegría. Un rato más tarde, Marcos Rojo hizo su debut con el cuadro de Costas.
Por ahora, la serie se encuentra abierta. La revancha se realizará el próximo martes 19 de agosto en el estadio Presidente Perón en Avellaneda.
Durante su visita a Colombia, el conjunto de Parque Patricios fue derrotado. La revancha se juega en ocho días.
Gustavo Costas pese la derrota se ilusiona con la vuelta: "Estamos más vivos que nunca"Deportes13/08/2025
El entrenador de la Academia encaró la conferencia de prensa con tranquilidad y además tuvo tiempo para asegurar que su equipo debe tener fe.
Cuándo jugará Racing el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa LibertadoresDeportes13/08/2025
Luego de la derrota en Montevideo, "La Academia" se preparará para definir la serie ante Peñarol en el Cilindro de Avellaneda.
El Dique Campo Alegre, sede del Grand Prix Nacional de Snipe y Torneo Regional de Yachting.Deportes12/08/2025
El evento se realizará el 15 y 16 de agosto en el Dique Campo Alegre y contará con más de 60 embarcaciones de distintas provincias y países.
El "Bichito" tiene un acuerdo de palabra con Chelsea que no llega a un acuerdo con los "Diablos Rojos" que son presionados por el futbolista de la Selección Argentina.
La oposición logró quórum para debatir el financiamiento universitario y el aumento de fondos para el Garrahan, con 135 legisladores.
Gremio docente anuncia medidas para la próxima semana
El Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Salta informó las resoluciones de su asamblea estgraordinaria de este sábado.
Proveedores mineros advierten por la llegada de empresas extranjeras a las provinciasArgentina12/08/2025
Los empresarios locales advierten que las mineras operadoras buscan proveedores fuera del país y facilitan su llegada a Argentina.
El mayor fabricante de baterías del mundo suspendió la operación de su mayor yacimiento de litio.
Ola de calor en Europa: las llamas llegan a Madrid con incendios forestales en España y PortugalEl Mundo12/08/2025
Los bomberos trabajaron durante toda la noche del lunes para contener un incendio en el municipio de Tres Cantos, situado a 23 km al norte de Madrid, donde un hombre murió quemado.