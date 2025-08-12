El Proyecto propone la modificación de diversos artículos en relación al beneficio del pago voluntario y establecer el uso de medios electrónicos para la confección de actas de infracción. Se analizó en reunión ampliada y concejales dieron el visto bueno para su tratamiento en el recinto.
CFK pidió suspender la ejecución de sus bienes: “Mi evolución patrimonial es legítima”
Cristina Kirchner, detenida en su casa cumpliendo una condena de seis años de prisión por el fraude de Vialidad, pidió hoy a la Justicia suspender la ejecución de sus bienes y anular esa decisión.Política12/08/2025
En paralelo, cuestionó la manera en que se calculó el monto del perjuicio provocado al Estado con la maniobra y se reservó el derecho llegar a la Corte Suprema con su reclamo.
La presentación de Cristina Kirchner, realizada en primera persona y firmada también por el abogado Alberto Beraldi, se efectuó al filo de que venza el plazo −a las 9.30 de este miércoles− para que deposite, junto con el resto de los condenados, los 530 millones de dólares establecidos por el tribunal oral por el decomiso de bienes para reparar el perjuicio ocasionado al Estado.
Es decir que, en la práctica, la expresidenta no depositará ni un centavo, aunque esa obligación sigue vigente para el resto de los condenados: el exsecretario de Obras Públicas José López (condenado a seis años de prisión); los extitulares de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti (seis años), Mauricio Collareda (cuatro años) y Raúl Daruich (tres años y seis meses); y los extitulares de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz Juan Carlos Villafañe (cinco años) y Raúl Pavesi (cuatro años y seis meses) y José Santibáñez (cuatro años).
Tras explicar que el decomiso pretende recuperar los bienes producto del delito, dijo: “Toda mi evolución patrimonial, al igual que la del resto de la familia Kirchner, resulta absolutamente legítima”. Afirmó que así lo acreditan los fallos donde fue sobreseída por enriquecimiento ilícito.
Cristina Kirchner insistió: “No tuve ni tengo en mi patrimonio cosas que hayan servido para cometer el hecho enjuiciado en autos, ni tampoco bienes o ganancias que resulten el producto o el provecho del referido episodio, y por ende sean decomisables”.
La Nación
Milei avanza con el "desguace" de un organismo clave para la ciencia pese al rechazo de la oposiciónPolítica12/08/2025
Mediante la publicación del Decreto 571/2025 en el Boletín Oficial, el Gobierno dispuso la eliminación de una nueva área dentro de un organismo estatal clave para el desarrollo científico nacional.
El Gobierno admitió que el Presidente y su vocero difundieron una noticia falsa contra KicillofPolítica12/08/2025
Diferentes fuentes del Gobierno admitieron la difusión de una noticia falsa contra el gobernador de BsAs. El video, editado para cambiar una respuesta de Kicillof, fue difundido por Milei y por Adorni.
Imitador de Lionel Messi se candidateó y quiere usar el nombre del futbolista en la boletaPolítica12/08/2025
Leonardo Gorri es actor e influencer de Mar del Plata, conocido en redes como “No soy Messi” por su parecido con el capitán de la Selección argentina, causó revuelo al pedir que ese apodo figure en la boleta electoral.
La oposición busca reactivar la comisión investigadora por el caso Libra en DiputadosPolítica12/08/2025
Intentan dictaminar un proyecto que garantice la elección de autoridades y permita avanzar en la investigación sobre la posible responsabilidad de Milei.
En Casa Rosada, el jefe de Gabinete se reúne con el mandatario neuquino para tratar la deuda de ANSES y acercar posiciones antes de las elecciones.
La oposición logró quórum para debatir el financiamiento universitario y el aumento de fondos para el Garrahan, con 135 legisladores.
Por "error administrativo" de Educación, docentes pierden hasta el 27% de la jubilación
La abogada previsionalista Julia Toyos advirtió un error recurrente en las certificaciones que hace el Ministerio de Educación de los maestros que se jubilan y que afecta severamente el haber jubilatorio.
Paro docente en Salta: En algunas escuelas supera el 70% de adhesión
En lo que va de la jornada, y según un relevamiento de Sitepsa, es alto el acatamiento a la medida de fuerza anunciada por el gremio.
Gremio docente anuncia medidas para la próxima semana
El Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Salta informó las resoluciones de su asamblea estgraordinaria de este sábado.
Sáenz se reunió con mujeres representantes de instituciones y diferentes espacios políticosPolítica11/08/2025
El gobernador encabezó una mesa de trabajo con mujeres líderes de distintos ámbitos para escuchar sus propuestas y visiones. En el encuentro se abordaron temas como la situación de los jubilados, de las personas con discapacidad y la salud mental, entre otros.