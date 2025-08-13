Gustavo Costas pese la derrota se ilusiona con la vuelta: "Estamos más vivos que nunca"

En la noche del martes, Racing Club en condición de visitante perdió 1 a 0 frente a Peñarol en el marco del partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

Al final del partido, Gustavo Costas entregó sus apreciaciones a la prensa. "El empate hubiera sido lo más justo", sostuvo en una charla en donde criticó el estado del campo de juego.

“Fue muy cerrado. Al no poder salir jugando por la cancha, la pelota estaba más en el aire que en el suelo", añadió.

En esta línea remarcó que ninguno de los dos merecía la victoria, “Acá tuvieron ellos la chance y la metieron. Allá va a ser totalmente distinto el partido", agregó el DT con un tono de esperanza.

"Sabemos que tenemos la chance, estamos más vivos que nunca con nuestra gente en nuestro estadio. Va a ser un plus muy grande ese. Hay que tener fe. Estamos más vivos que nunca, con ganas de dar vuelta eso", reiteró.

Por último señaló que trabajará para que su equipo se mantenga unido para mantener el sueño. “Vamos perdiendo. Sabemos que tenemos que corregir algunas cosas y llevar el partido a nuestro juego. Allá en el Cilindro con nuestra gente va a ser un poco diferente", cerró.

Con información de 442