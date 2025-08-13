El cruce se llevará a cabo en el Padre Martearena de Salta, que retornará como sede después de tres años. Desde las 19.30 de este miércoles, definirán al próximo rival de Belgrano de Córdoba.
Gustavo Costas pese la derrota se ilusiona con la vuelta: "Estamos más vivos que nunca"
El entrenador de la Academia encaró la conferencia de prensa con tranquilidad y además tuvo tiempo para asegurar que su equipo debe tener fe.Deportes13/08/2025
En la noche del martes, Racing Club en condición de visitante perdió 1 a 0 frente a Peñarol en el marco del partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.
Al final del partido, Gustavo Costas entregó sus apreciaciones a la prensa. "El empate hubiera sido lo más justo", sostuvo en una charla en donde criticó el estado del campo de juego.
“Fue muy cerrado. Al no poder salir jugando por la cancha, la pelota estaba más en el aire que en el suelo", añadió.
En esta línea remarcó que ninguno de los dos merecía la victoria, “Acá tuvieron ellos la chance y la metieron. Allá va a ser totalmente distinto el partido", agregó el DT con un tono de esperanza.
"Sabemos que tenemos la chance, estamos más vivos que nunca con nuestra gente en nuestro estadio. Va a ser un plus muy grande ese. Hay que tener fe. Estamos más vivos que nunca, con ganas de dar vuelta eso", reiteró.
Por último señaló que trabajará para que su equipo se mantenga unido para mantener el sueño. “Vamos perdiendo. Sabemos que tenemos que corregir algunas cosas y llevar el partido a nuestro juego. Allá en el Cilindro con nuestra gente va a ser un poco diferente", cerró.
Durante su visita a Colombia, el conjunto de Parque Patricios fue derrotado. La revancha se juega en ocho días.
Cuándo jugará Racing el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa LibertadoresDeportes13/08/2025
Luego de la derrota en Montevideo, "La Academia" se preparará para definir la serie ante Peñarol en el Cilindro de Avellaneda.
El Dique Campo Alegre, sede del Grand Prix Nacional de Snipe y Torneo Regional de Yachting.Deportes12/08/2025
El evento se realizará el 15 y 16 de agosto en el Dique Campo Alegre y contará con más de 60 embarcaciones de distintas provincias y países.
El "Bichito" tiene un acuerdo de palabra con Chelsea que no llega a un acuerdo con los "Diablos Rojos" que son presionados por el futbolista de la Selección Argentina.
La oposición logró quórum para debatir el financiamiento universitario y el aumento de fondos para el Garrahan, con 135 legisladores.
Gremio docente anuncia medidas para la próxima semana
El Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Salta informó las resoluciones de su asamblea estgraordinaria de este sábado.
Proveedores mineros advierten por la llegada de empresas extranjeras a las provinciasArgentina12/08/2025
Los empresarios locales advierten que las mineras operadoras buscan proveedores fuera del país y facilitan su llegada a Argentina.
El mayor fabricante de baterías del mundo suspendió la operación de su mayor yacimiento de litio.
Ola de calor en Europa: las llamas llegan a Madrid con incendios forestales en España y PortugalEl Mundo12/08/2025
Los bomberos trabajaron durante toda la noche del lunes para contener un incendio en el municipio de Tres Cantos, situado a 23 km al norte de Madrid, donde un hombre murió quemado.