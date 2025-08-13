El Centro de Adopciones homenajeará a San Roque este sábado

El Papa León XIV avanza con serenidad en la continuidad de las reformas de Francisco
Felipe Medina resaltó que, a diferencia de su antecesor, León XIV implementará los cambios de manera pausada, enfrentando presiones de sectores conservadores.
La jornada será este sábado 16 a partir de las 15 hs. Habrá comida especial, bendición de los caniles y procesión con los perros albergados en las instalaciones.Sociedad13/08/2025
La Municipalidad invita a la comunidad en general a participar de las celebraciones religiosas en honor a San Roque, patrono de los animales.
La actividad será el sábado 16 en las instalaciones del Centro de Adopciones Municipal “Matías Nicolás Mancilla”, ubicado en la avenida Gato y Mancha S/N del barrio Don Emilio.
La jornada dará inicio a las 15 hs y contará con distintas actividades especiales para que los perros que esperan por un nuevo hogar puedan disfrutar de un día distinto.
Durante la celebración, se ofrecerá una comida especial para los perritos, consistirá en pollo al horno con arroz.
Además, Marcos Algorta, sacerdote y adoptante de Petuña, oficiará una pequeña misa y recorrerá cada canil para impartir una bendición individual a cada perro
Para finalizar la jornada se realizará una procesión junto a los animales, acompañados por voluntarios y visitantes.
Felipe Medina resaltó que, a diferencia de su antecesor, León XIV implementará los cambios de manera pausada, enfrentando presiones de sectores conservadores.
Este 17 de agosto, los niños de hasta 12 años podrán recorrer la ciudad sin pagar boleto, siempre acompañados por un adulto responsable.
Claudio Contardi está acusado de violación y enfrenta una posible pena de hasta 50 años de prisión por abuso sexual agravado en un contexto de violencia de género.
Fue a partir de una iniciativa de la diputada nacional Pamela Calletti. Durante el acto realizado en el Salón de los Pasos Perdidos se reconoció la trayectoria del grupo como músicos y compositores folklóricos, figuras destacadas de la cultura nacional.
Las redes sociales están modificando la forma de comunicarse de la mano de sofisticados algoritmos que premian y castigan con mayor o menor difusión según una infinidad de parámetros.
Peritos buscaron determinar la trayectoria, velocidad y ángulo del proyectil que impactó al fotógrafo durante una protesta.
La oposición logró quórum para debatir el financiamiento universitario y el aumento de fondos para el Garrahan, con 135 legisladores.
Cristina Kirchner, detenida en su casa cumpliendo una condena de seis años de prisión por el fraude de Vialidad, pidió hoy a la Justicia suspender la ejecución de sus bienes y anular esa decisión.
Se realizó el Primer Encuentro LGBTQI+ en la capital salteña. Participaron actores del sector público y privado comprometidos con el respeto a la identidad y la inclusión en el ámbito turístico y social.
La iniciativa puntualiza en la hoja de coca en su forma natural, exclusivamente destinada al consumo interno local mediante masticación e infusiones. “Permitiría regular y transparentar el circuito de provisión de hoja de coca, garantizando controles sanitarios y aduaneros”, señalaron.
El cruce se llevará a cabo en el Padre Martearena de Salta, que retornará como sede después de tres años. Desde las 19.30 de este miércoles, definirán al próximo rival de Belgrano de Córdoba.