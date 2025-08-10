Tartagal: Identifican al cadáver en auto y encuentran un segundo cuerpo

Un impactante hallazgo conmocionó a Tartagal: la Policía encontró el cuerpo de un hombre con aparentes heridas de bala dentro de un automóvil en la ruta provincial 86.

Aunque el nombre de la víctima no se hizo público, fue identificada por sus familiares, indicó el sitio InformateSalta. Horas después, a 15 kilómetros del lugar, apareció otro cuerpo, y las autoridades investigan una posible conexión entre ambas muertes.

Las primeras hipótesis vinculan los crímenes con el robo de una motocicleta de 150 cc ocurrido previamente en la zona.

Testigos afirmaron haber visto al vehículo con la víctima ya fallecida en su interior y a un hombre que habría amenazado a varias personas.

La Fiscalía y personal policial trabajan en las pericias para esclarecer los hechos y confirmar el vínculo con el robo de la moto, manteniendo el tránsito reducido en la ruta 86.