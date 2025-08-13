La salida deja nuevamente acéfalo al Servicio Meteorológico Nacional, mientras se aguarda la designación de un nuevo director por parte del Ministerio de Defensa.
Recategorización de Monotributo: ¿Cómo saber mi nueva categoría y cuánto pagar?
ARCA cumplió con el procedimiento de recategorización de los contribuyentes y ahora actualizó los valores. Regirán desde agosto hasta febrero. Cómo está compuesto el monto final de cada categoría. El próximo vencimiento será el 20 de agosto.Argentina13/08/2025
Estas rigen desde agosto de 2025 hasta la próxima actualización programada para febrero de 2026. Los topes de cada categoría del Monotributo se ajustan según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
La tabla de ingresos anuales que determina los límites de cada categoría tiene estos nuevos valores:
*Categoría A: $ 8.992.597,87
*Categoría B: $ 13.175.201,52
*Categoría C: $ 18.473.166,15
*Categoría D: $ 22.934.610,05
*Categoría E: $ 26.977.793,60
*Categoría F: $ 33.809.379,57
*Categoría G: $ 40.431.835,35
*Categoría H: $ 61.344.853,64
*Categoría I: $ 68.664.410,05
*Categoría J: $ 78.632.948,76
*Categoría K: $ 94.805.682,90
Además, ARCA estableció los montos a pagar para cada categoría del Monotributo desde agosto de 2025. Los montos detallados a continuación incluyen el impuesto integrado, el aporte previsional y la obra social.
*Categoría A: impuesto integrado, $ 4.182,60; aporte previsional, $ 13.663,17; obra social, $ 19.239,97. Total a pagar: $ 37.085,74
*Categoría B: impuesto integrado, $ 7.946,95; aporte previsional, $ 15.029,49; obra social, $ 19.239,97. Total a pagar: $ 42.216,41
*Categoría C: impuesto integrado, $ 13.663,17 (servicios) o $ 12.547,81 (comercio de bienes); aporte previsional, $ 16.532,44; obra social, $ 19.239,97. Total a pagar: $ 49.435,58 en el caso de servicios y $ 48.320,22 para el comercio de bienes.
*Categoría D: impuesto integrado, $ 22.307,22 (servicios) y $ 20.773,60 (comercio de bienes); aporte previsional, $ 18.185,68; obra social, $ 22.864,90. Total a pagar: $ 63.357,80 en el caso de servicios y $ 61.824,18 para el comercio de bienes.
*Categoría E: impuesto integrado, $ 41.826,04 (servicios) y $ 33.181,99 (comercio de bienes); aporte previsional, $ 20.004,25; obra social, $ 27.884,02. Total a pagar: $ 89.714,31 en el caso de servicios y $ 81.070,26 para el comercio de bienes.
*Categoría F: impuesto integrado, $ 58.835,29 (servicios) y $ 43.220,24 (comercio de bienes); aporte previsional, $ 22.004,67; obra social, $ 32.066,63. Total a pagar: $ 112.906,59 en el caso de servicios y $ 97.291,54 para el comercio de bienes.
*Categoría G: impuesto integrado, $ 107.074,65 (servicios) y $ 53.537,32 (comercio de bienes); aporte previsional, $ 30.806,54; obra social, $ 34.576,19. Total a pagar: $ 172.457,38 en el caso de servicios y $ 118.920,05 para el comercio de bienes.
*Categoría H: impuesto integrado, $ 306.724,27 (servicios) y $ 153.362,13 (comercio de bienes); aporte previsional, $ 43.129,16; obra social, $ 41.547,19. Total a pagar: $ 391.400,62 en el caso de servicios y $ 238.038,48 para el comercio de bienes.
*Categoría I: impuesto integrado, $ 609.963,03 (servicios) y $ 243.985,21 (comercio de bienes); aporte previsional, $ 60.380,82; obra social, $ 51.306,61. Total a pagar: $ 721.650,46 en el caso de servicios y $ 355.672,64 para el comercio de bienes.
*Categoría J: impuesto integrado, $ 731.955,63 (servicios) y $ 292.782,26 (comercio de bienes); aporte previsional, $ 84.533,15; obra social, $ 57.580,51. Total a pagar: $ 874.069,29 en el caso de servicios y $ 434.895,92 para el comercio de bienes.
*Categoría K: impuesto integrado, $ 1.024.737,89 (servicios) y $ 341.579,30 (comercio de bienes); aporte previsional, $ 118.346,41; obra social, $ 65.806,30. Total a pagar: $ 1.208.890,60 en el caso de servicios y $ 525.732,01 para el comercio de bienes.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero también informó que el pago mensual obligatorio debe concretarse antes del 20 de agosto.
Con información de La Noticia
La resolución 313 permite que fabricantes e importadores presenten certificados internacionales para juguetes, tableros de madera y anteojos de sol.
En noviembre, León XIV podría visitar Argentina
El especialista en Ciencias Religiosas Felipe Medina aseguró que el pontífice mantiene su compromiso de visitar Argentina y Perú.
Se trata del denominado “Régimen de conservación, administración y disposición de los bienes provenientes de actividad ilícita cautelados y recuperados en los procesos penales de competencia nacional y federal y de extinción de dominio”.
El empleo en el sector formal viene creciendo. Desde mayo de 2023 se incorporaron 68.000 trabajadores a la economía privada, según informó el Ministerio de Capital Humano.
Los analistas creen que la Secretaría de Finanzas no renovará todos los compromisos de esta semana y anticipan que inyectará pesos que los bancos usarán para cumplir con los nuevos requisitos de encajes.
La oposición logró quórum para debatir el financiamiento universitario y el aumento de fondos para el Garrahan, con 135 legisladores.
Gremio docente anuncia medidas para la próxima semana
El Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Salta informó las resoluciones de su asamblea estgraordinaria de este sábado.
Proveedores mineros advierten por la llegada de empresas extranjeras a las provinciasArgentina12/08/2025
Los empresarios locales advierten que las mineras operadoras buscan proveedores fuera del país y facilitan su llegada a Argentina.
El mayor fabricante de baterías del mundo suspendió la operación de su mayor yacimiento de litio.
Ola de calor en Europa: las llamas llegan a Madrid con incendios forestales en España y PortugalEl Mundo12/08/2025
Los bomberos trabajaron durante toda la noche del lunes para contener un incendio en el municipio de Tres Cantos, situado a 23 km al norte de Madrid, donde un hombre murió quemado.