Se trata de la nieta de una mujer con la que mantenía una relación de pareja y con la que convivió. Será registrado en el Banco de Datos Genéticos.
Salta llama a concurso para cubrir 44 cargos de bailarines titulares del Ballet Provincial
El Gobierno provincial autorizó el procedimiento para incorporar artistas al elenco estable. La selección será por antecedentes y oposición, bajo reglamento aprobado en el Boletín Oficial.Salta13/08/2025Agustina Tolaba
El Gobierno de la Provincia de Salta oficializó el llamado a concurso público para cubrir 44 cargos de bailarines titulares del Ballet de la Provincia de Salta, elenco profesional dependiente del Instituto de Música y Danza.
La medida, dispuesta mediante el Decreto Nº 476 publicado en el Boletín Oficial, aprueba el reglamento del procedimiento concursal y establece que la selección se realizará por antecedentes y oposición, de acuerdo a las condiciones fijadas por la autoridad de aplicación.
La coordinación del concurso estará a cargo del Instituto de Música y Danza, organismo descentralizado que funciona en el ámbito de la Secretaría de Cultura del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
Los corredores urbanos y metropolitanos operarán con horarios de sábado y los usuarios podrán consultar la ubicación de los colectivos en tiempo real a través de la app oficial.
Alerta en la minería salteña: Advierten que adjudicar servicios a empresas extranjeras golpea la licencia social
El titular de la Cámara de Proveedores Mineros de Salta advirtió que la adjudicación de servicios a empresas foráneas afecta a la licencia social y el desarrollo local.
El rector de la UNSa reconoce salarios “muy desfasados en el tiempo”
Miguel Nina afirmó que un docente que inicia cobra $250 mil, mientras que aquellos con mayor antigüedad pueden superar los dos millones de pesos. “Los salarios hoy están por debajo de la canasta básica”, remarcó.
La UNSa enfrenta un déficit de más de 3.000 millones de pesos y evalúa declarar emergencia financiera
Miguel Nina señaló que la falta de presupuesto afecta el funcionamiento de la universidad y podría obligar a medidas excepcionales para garantizar la continuidad académica.
Finca Karina: “Era una industria de contrabando, con ventas en garages, Marketplace o TikTok”
Luego de que se cerrara ese paso clandestino, se reunió el Comando Unificado del Plan Güemes en Orán, y el interventor de Aguas Blancas remarcó sobre el impacto económico.
La oposición logró quórum para debatir el financiamiento universitario y el aumento de fondos para el Garrahan, con 135 legisladores.
Gremio docente anuncia medidas para la próxima semana
El Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Salta informó las resoluciones de su asamblea estgraordinaria de este sábado.
Proveedores mineros advierten por la llegada de empresas extranjeras a las provinciasArgentina12/08/2025
Los empresarios locales advierten que las mineras operadoras buscan proveedores fuera del país y facilitan su llegada a Argentina.
El mayor fabricante de baterías del mundo suspendió la operación de su mayor yacimiento de litio.
Ola de calor en Europa: las llamas llegan a Madrid con incendios forestales en España y PortugalEl Mundo12/08/2025
Los bomberos trabajaron durante toda la noche del lunes para contener un incendio en el municipio de Tres Cantos, situado a 23 km al norte de Madrid, donde un hombre murió quemado.