Salta llama a concurso para cubrir 44 cargos de bailarines titulares del Ballet Provincial

El Gobierno de la Provincia de Salta oficializó el llamado a concurso público para cubrir 44 cargos de bailarines titulares del Ballet de la Provincia de Salta, elenco profesional dependiente del Instituto de Música y Danza.

La medida, dispuesta mediante el Decreto Nº 476 publicado en el Boletín Oficial, aprueba el reglamento del procedimiento concursal y establece que la selección se realizará por antecedentes y oposición, de acuerdo a las condiciones fijadas por la autoridad de aplicación.

La coordinación del concurso estará a cargo del Instituto de Música y Danza, organismo descentralizado que funciona en el ámbito de la Secretaría de Cultura del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.