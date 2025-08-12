La iniciativa puntualiza en la hoja de coca en su forma natural, exclusivamente destinada al consumo interno local mediante masticación e infusiones. “Permitiría regular y transparentar el circuito de provisión de hoja de coca, garantizando controles sanitarios y aduaneros”, señalaron.
Diputados dictaminó para activar la comisión que investigará a Milei por $LIBRA
El dictamen de mayoría contó con el aval de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica. Los puntos principales del texto avalado por el plenario. Cuándo podría llegar al recinto.Política12/08/2025
En búsqueda de destrabar la designación de autoridades, la oposición logró avanzar con un proyecto de resolución que le permitirá, a priori, quedarse con la presidencia de la Comisión Investigadora sobre la Criptomoneda $LIBRA en el plenario de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento. El despacho fue respaldado por 38 firmas.
La iniciativa dictaminada fue emplazada el pasado 6 de agosto en la sesión especial de la Cámara de Diputados, donde la oposición le propinó una serie de derrotas a La Libertad Avanza. La moción había sido impulsada por Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica quien contaba con el respaldo de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre -firmantes del dictamen- y el Frente de Izquierda.
El texto dictaminado establece que en caso de empate, las autoridades deben surgir de los bloques que tengan mayoría en el pleno de la Cámara de Diputados; el quórum será el establecido en el artículo 108 del reglamento; la decisión mayoritaria será la que cuente con el voto del presidente, en caso de empate; y el plazo vigente para presentar informes se extiende hasta el 10 de noviembre del 2025.
De esta manera, el dictamen quedó en condiciones de ser llevado al recinto de la Cámara de Diputados. Según supo parlamentario.com, existe una posibilidad de que la oposición solicite una sesión especial para el próximo miércoles 20 de agosto junto a otros temas que se dictaminarán esta semana vinculados a proyectos impulsados por las gobernaciones.
La diputada nacional Sabrina Selva, propuesta por los 14 miembros del flanco opositor para quedar a cargo de la Comisión Investigadora, adelantó su postura de cara al funcionamiento del organismo: “Cuando Milei publicó ese número de contrato que no dijo quién se lo pasó, quedó comprobado que no era público y fue Milei el primero que lo hizo conocer”.
En otro tramo de su intervención en la Sala 1 del Anexo del Palacio Legislativo, la diputada massista anticipó que serán citados a la Comisión Investigadora sobre la Criptomoneda $LIBRA el titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik; a la titular de Unidad Especial de Investigacion del Caso $LIBRA, María Florencia Zicavo; y la secretaria general de Presidencia de la Nación, Karina Milei para que “nos desmienta las pruebas que fueron aportadas en la causa que tramita en Estados Unidos sobre los dichos de Hayden Davis”, señaló.
Diputados piden a sus pares nacionales insistir con los proyectos sobre discapacidad y jubilacionesPolítica12/08/2025
Mediante un proyecto de declaración, los legisladores salteños instaron a sus pares representantes de la provincia a que insistan con los proyectos vetados por Milei referidos a discapacidad, jubilaciones, moratoria y pensiones.
La diputada salteña libertaria aseguró que ajustar a los más vulnerables “no es moral”. “Confiamos en que ibas a cambiar la historia, pero sigue siendo lo mismo con otro color”, disparó la representante de Rosario de Lerma.
CFK pidió suspender la ejecución de sus bienes: “Mi evolución patrimonial es legítima”Política12/08/2025
Cristina Kirchner, detenida en su casa cumpliendo una condena de seis años de prisión por el fraude de Vialidad, pidió hoy a la Justicia suspender la ejecución de sus bienes y anular esa decisión.
El Proyecto propone la modificación de diversos artículos en relación al beneficio del pago voluntario y establecer el uso de medios electrónicos para la confección de actas de infracción. Se analizó en reunión ampliada y concejales dieron el visto bueno para su tratamiento en el recinto.
Milei avanza con el "desguace" de un organismo clave para la ciencia pese al rechazo de la oposiciónPolítica12/08/2025
Mediante la publicación del Decreto 571/2025 en el Boletín Oficial, el Gobierno dispuso la eliminación de una nueva área dentro de un organismo estatal clave para el desarrollo científico nacional.
La oposición logró quórum para debatir el financiamiento universitario y el aumento de fondos para el Garrahan, con 135 legisladores.
Por "error administrativo" de Educación, docentes pierden hasta el 27% de la jubilación
La abogada previsionalista Julia Toyos advirtió un error recurrente en las certificaciones que hace el Ministerio de Educación de los maestros que se jubilan y que afecta severamente el haber jubilatorio.
Paro docente en Salta: En algunas escuelas supera el 70% de adhesión
En lo que va de la jornada, y según un relevamiento de Sitepsa, es alto el acatamiento a la medida de fuerza anunciada por el gremio.
Gremio docente anuncia medidas para la próxima semana
El Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Salta informó las resoluciones de su asamblea estgraordinaria de este sábado.
Urtubey y Leavy se miden por el consenso, encuestas o el 'dedo de Cristina'
Manuel Santiago Godoy se mostró entusiasmado con el desembarco de Juan Manuel Urtubey en el frente Fuerza Patria, y consideró que tiene un gran potencial para liderar el espacio de cara a las elecciones.