Diputados dictaminó para activar la comisión que investigará a Milei por $LIBRA

En búsqueda de destrabar la designación de autoridades, la oposición logró avanzar con un proyecto de resolución que le permitirá, a priori, quedarse con la presidencia de la Comisión Investigadora sobre la Criptomoneda $LIBRA en el plenario de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento. El despacho fue respaldado por 38 firmas.

La iniciativa dictaminada fue emplazada el pasado 6 de agosto en la sesión especial de la Cámara de Diputados, donde la oposición le propinó una serie de derrotas a La Libertad Avanza. La moción había sido impulsada por Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica quien contaba con el respaldo de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre -firmantes del dictamen- y el Frente de Izquierda.

El texto dictaminado establece que en caso de empate, las autoridades deben surgir de los bloques que tengan mayoría en el pleno de la Cámara de Diputados; el quórum será el establecido en el artículo 108 del reglamento; la decisión mayoritaria será la que cuente con el voto del presidente, en caso de empate; y el plazo vigente para presentar informes se extiende hasta el 10 de noviembre del 2025.

De esta manera, el dictamen quedó en condiciones de ser llevado al recinto de la Cámara de Diputados. Según supo parlamentario.com, existe una posibilidad de que la oposición solicite una sesión especial para el próximo miércoles 20 de agosto junto a otros temas que se dictaminarán esta semana vinculados a proyectos impulsados por las gobernaciones.

La diputada nacional Sabrina Selva, propuesta por los 14 miembros del flanco opositor para quedar a cargo de la Comisión Investigadora, adelantó su postura de cara al funcionamiento del organismo: “Cuando Milei publicó ese número de contrato que no dijo quién se lo pasó, quedó comprobado que no era público y fue Milei el primero que lo hizo conocer”.

En otro tramo de su intervención en la Sala 1 del Anexo del Palacio Legislativo, la diputada massista anticipó que serán citados a la Comisión Investigadora sobre la Criptomoneda $LIBRA el titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik; a la titular de Unidad Especial de Investigacion del Caso $LIBRA, María Florencia Zicavo; y la secretaria general de Presidencia de la Nación, Karina Milei para que “nos desmienta las pruebas que fueron aportadas en la causa que tramita en Estados Unidos sobre los dichos de Hayden Davis”, señaló.