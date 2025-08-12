Galleguillos apuntó contra los vetos: “En esta no te banco, presidente Milei”

La iniciativa puntualiza en la hoja de coca en su forma natural, exclusivamente destinada al consumo interno local mediante masticación e infusiones. “Permitiría regular y transparentar el circuito de provisión de hoja de coca, garantizando controles sanitarios y aduaneros”, señalaron.
La diputada libertaria Griselda Galleguillos se despegó de los vetos que aplicó el presidente Milei sobre las leyes de aumento a jubilaciones, moratoria previsional y emergencia en discapacidad. Fue durante el tratamiento del proyecto de declaración que insta a los legisladores nacionales por Salta a insistir con el tratamiento de estas leyes.
“Estoy profundamente decepcionada por las decisiones que se toman desde el gobierno de la Nación”, aseguró la representante de Rosario de Lerma, y recordó que ella brindó su apoyo a la campaña presidencial de Miel, pero las cosas “no se están dando como esperábamos”.
En tanto, se mostró adepta a los discursos sobre la libertar individual y la responsabilidad de las personas, pero, sobre todo, a “la necesidad de achicar un Estado que nos asfixia”.
“En esta, no te banco presidente Milei. Dijiste que ibas a terminar con los privilegios de la política y no lo estás haciendo. Los diputados nacionales libertarios no presentaron ningún proyecto para bajarse las dietas, por ejemplo”, señaló la diputada, y continuó: “Me molesta la hipocresía, los discursos vacíos y cuando no hay coherencia entre las acciones y lo que se dice”.
Concluyendo, Galleguillos reclamó que nadie del arco político – en medio de una crisis económica tan grave – haya propuesto bajarse salarios y dietas.
“Cuando se ajusta a los más vulnerables, ese ajuste no es moral. Basta de discursos vacíos. En esta, con el respeto institucional que te mereces, no te banco, presidente Milei. Confiamos en que ibas a cambiar la historia, pero sigue siendo lo mismo con otro color”, sentenció la legisladora.
Mediante un proyecto de declaración, los legisladores salteños instaron a sus pares representantes de la provincia a que insistan con los proyectos vetados por Milei referidos a discapacidad, jubilaciones, moratoria y pensiones.
Cristina Kirchner, detenida en su casa cumpliendo una condena de seis años de prisión por el fraude de Vialidad, pidió hoy a la Justicia suspender la ejecución de sus bienes y anular esa decisión.
Mediante la publicación del Decreto 571/2025 en el Boletín Oficial, el Gobierno dispuso la eliminación de una nueva área dentro de un organismo estatal clave para el desarrollo científico nacional.
La abogada previsionalista Julia Toyos advirtió un error recurrente en las certificaciones que hace el Ministerio de Educación de los maestros que se jubilan y que afecta severamente el haber jubilatorio.
En lo que va de la jornada, y según un relevamiento de Sitepsa, es alto el acatamiento a la medida de fuerza anunciada por el gremio.
El Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Salta informó las resoluciones de su asamblea estgraordinaria de este sábado.
Manuel Santiago Godoy se mostró entusiasmado con el desembarco de Juan Manuel Urtubey en el frente Fuerza Patria, y consideró que tiene un gran potencial para liderar el espacio de cara a las elecciones.