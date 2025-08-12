Galleguillos apuntó contra los vetos: “En esta no te banco, presidente Milei”

La diputada libertaria Griselda Galleguillos se despegó de los vetos que aplicó el presidente Milei sobre las leyes de aumento a jubilaciones, moratoria previsional y emergencia en discapacidad. Fue durante el tratamiento del proyecto de declaración que insta a los legisladores nacionales por Salta a insistir con el tratamiento de estas leyes.

“Estoy profundamente decepcionada por las decisiones que se toman desde el gobierno de la Nación”, aseguró la representante de Rosario de Lerma, y recordó que ella brindó su apoyo a la campaña presidencial de Miel, pero las cosas “no se están dando como esperábamos”.

En tanto, se mostró adepta a los discursos sobre la libertar individual y la responsabilidad de las personas, pero, sobre todo, a “la necesidad de achicar un Estado que nos asfixia”.

“En esta, no te banco presidente Milei. Dijiste que ibas a terminar con los privilegios de la política y no lo estás haciendo. Los diputados nacionales libertarios no presentaron ningún proyecto para bajarse las dietas, por ejemplo”, señaló la diputada, y continuó: “Me molesta la hipocresía, los discursos vacíos y cuando no hay coherencia entre las acciones y lo que se dice”.

Concluyendo, Galleguillos reclamó que nadie del arco político – en medio de una crisis económica tan grave – haya propuesto bajarse salarios y dietas.

“Cuando se ajusta a los más vulnerables, ese ajuste no es moral. Basta de discursos vacíos. En esta, con el respeto institucional que te mereces, no te banco, presidente Milei. Confiamos en que ibas a cambiar la historia, pero sigue siendo lo mismo con otro color”, sentenció la legisladora.