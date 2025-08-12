Pueden donar, personas de entre 16 y 65 años, con documento de identidad y sin necesidad de ayuno. También, se inscribirá a voluntarios para potencial donación de médula ósea.
Validaron un kit para detectar el Chagas en recién nacidos
El trabajo se desarrolló durante tres años con el CONICET y la empresa Neokit S.A.S. En ese periodo, analizaron la cantidad de muestras necesarias para validar que el test es confiable para confirmar o descartar la enfermedad, de manera rápida y simple, en bebés de madres portadoras de Chagas.Salud12/08/2025
El Hospital Público Materno Infantil trabajó, durante tres años, para validar un kit de diagnóstico para la enfermedad de Chagas en pacientes neonatos, de manera conjunta con el Grupo de Investigación y Desarrollo en Chagas del Instituto Dr. César Milstein - CONICET, quienes crearon el kit, y la empresa público-privada de base tecnológica Neokit S.A.S.
Durante ese período, se validaron las muestras necesarias de recién nacidos de madres con diagnóstico positivo de esta enfermedad parasitaria, lo que permitió transformar el prototipo en un test diagnóstico adaptado a necesidades reales de la salud pública, y avanzar hacia las etapas previas a su implementación a gran escala.
Se trata de un test rápido, simple, aplicable en cualquier contexto sanitario y de bajo costo que se realiza a partir de la extracción de una pequeña muestra de sangre del bebé.
Al combinarla con un reactivo especial, la mezcla adquiere una coloración violeta. Si ese color se mantiene tras los procesos químicos en el laboratorio, el resultado es negativo. En cambio, si cambia a un tono azul, indica la presencia del parásito en la sangre y se confirma el diagnóstico.
Este avance contribuirá a fortalecer la detección, en terreno, por parte de cualquier efector de salud de baja complejidad de la enfermedad en su forma de transmisión vertical, es decir, de madre a hijo durante el embarazo.
Además, por ley, los bebés de madres portadoras del Chagas son estudiados desde el nacimiento. Contar con esta nueva herramienta, permitirá tener un diagnóstico temprano, oportuno y en territorio, lo que, a la vez, facilitará el inicio a un tratamiento que permita que los pacientes se curen de la enfermedad.
El trabajo realizado entre las partes fue formalizado a través de la suscripción de un convenio, con el objetivo de avanzar para la aprobación del test por parte de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).
En la firma del documento, estuvieron presentes el gerente del hospital, Esteban Rusinek; el director médico, Eduardo Calvo; el responsable de la Unidad de Gestión del Conocimiento, Emanuel Campos; y la directora de la Unidad de Conocimiento Traslacional Hospitalario, Paola Zago.
Por parte del Grupo de Investigación y Desarrollo en Chagas del Instituto Dr. César Milstein - CONICET, participaron Carolina Carrillo y Luciana Larocca y, por la empresa Neokit S.A.S., asistió el director técnico farmacéutico, Sergio Pallotto.
Nación confirmó el primer brote de listeriosis a causa del consumo de un queso infectadoSalud12/08/2025
El ministerio de Salud, que lidera Mario Lugones, advirtió que la mayor cantidad de contagios se dio en CABA, provincia de Buenos Aires y Tucumán.
Qué son los turnos protegidos, clave para prevenir suicidios en Salta
Desde el área de Salud Mental de la provincia se garantiza el acceso rápido a la atención en los centros de salud. En septiembre se incorporan más profesionales.
Suicidio en Salta: aunque los índices son altos, se mantienen estables, según Salud Mental
Aunque este panorama no satisface a las autoridades, Martín Teruel, titular del área, destacó la importancia del registro obligatorio y el esfuerzo en materia de prevención.
Suicidios: Advierten un problema grave pero que puede revertirse
El presidente de la Red Argentina de Suicidiologia destacó que Río Negro, tuvo una reducción interanual del 20,6%, lo que demuestra que la prevención y la concientización pueden salvar vidas.
Cómo detectar el consumo de pornografía y sus riesgos en la adolescencia
Especialista en sexología enfatizó la necesidad de que los padres presten atención a los hábitos de sus hijos.
La oposición logró quórum para debatir el financiamiento universitario y el aumento de fondos para el Garrahan, con 135 legisladores.
Por "error administrativo" de Educación, docentes pierden hasta el 27% de la jubilación
La abogada previsionalista Julia Toyos advirtió un error recurrente en las certificaciones que hace el Ministerio de Educación de los maestros que se jubilan y que afecta severamente el haber jubilatorio.
Paro docente en Salta: En algunas escuelas supera el 70% de adhesión
En lo que va de la jornada, y según un relevamiento de Sitepsa, es alto el acatamiento a la medida de fuerza anunciada por el gremio.
Gremio docente anuncia medidas para la próxima semana
El Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Salta informó las resoluciones de su asamblea estgraordinaria de este sábado.
Sáenz se reunió con mujeres representantes de instituciones y diferentes espacios políticosPolítica11/08/2025
El gobernador encabezó una mesa de trabajo con mujeres líderes de distintos ámbitos para escuchar sus propuestas y visiones. En el encuentro se abordaron temas como la situación de los jubilados, de las personas con discapacidad y la salud mental, entre otros.