Salta refuerza el aprendizaje de Lengua y Matemáticas con programa de apoyo a estudiantes

En Salta no habrá clases el viernes 15, día no laborable
Fuentes del Ministerio de Educación confirmaron a Aries que no habrá clases en las escuelas de la provincia el 15 de agosto, día no laborable con fines turísticos.
Estudiantes de Nivel Primario y Secundario reciben apoyo académico para fortalecer conceptos pedagógicos y evitar la deserción escolarEducación12/08/2025
Con el objetivo de mejorar los resultados académicos y fortalecer los procesos de alfabetización, doce unidades educativas de nivel primario y ocho de nivel secundario, se encuentran trabajando con el programa Caminos de Aprendizaje a través de la Subsecretaría de Políticas Socioeducativas del Ministerio de Educación.
La iniciativa busca transformar y fortalecer las trayectorias educativas de los estudiantes de escuelas públicas de la provincia, con el propósito de mejorar los resultados académicos y fomentar el desarrollo de habilidades. Para alcanzar este objetivo, 35 talleristas trabajan en el refuerzo de las áreas de Lengua y Matemática.
El acompañamiento pedagógico se realiza de forma conjunta con las instituciones educativas, fortaleciendo el trabajo en equipo entre docentes, directivos y familias. La propuesta permite seguir de cerca a los estudiantes que tienen dificultades y aplicar estrategias para ayudarlos a superar barreras en su aprendizaje.
Las unidades educativas que participan del programa en escuelas primarias y colegios secundarios son:
Capital
Escuela Juana Azurduy de Padilla.
Colegio Secundario N.º 5145 Dr. René Gerónimo Favaloro.
Colegio Secundario N.º 5169 Elsa Salfity.
Colegio Secundario N.º 5176.
Colegio Secundario Walter Adet.
Escuela 2 de Mayo – Crucero A.R.A. General Belgrano.
Escuela Juan Carlos Dávalos (Ex N.º 11).
Escuela Pedro Bonifacio Palacios.
Escuela Profesor Oscar Venancio Oñativia.
General José de San Martín
Colegio Secundario Alejandro Aguado (Ex N.º 2)
La Caldera
Colegio Secundario N.º 5050 (Ex N.º 49).
Cachi
Colegio Secundario N.º 5087 (Ex N.º 88).
Escuela Dr. Victorino de la Plaza (Ex N.º 119).
Tartagal
Escuela Mariano Antonio Echazú (Ex N.º 276 – Sede).
Cafayate
Escuela Dr. Nicolás Avellaneda (Ex N.º 551).
San Carlos / Animaná
Escuela Domingo Faustino Sarmiento (Ex N.º 555)
Cerrillos
Escuela Nº 4837 San José de los Cerrillos.
Rivadavia
Escuela Nº 4783 Cacique N’on’ahen David González.
Escuela Puerto La Paz.
Escuela Isi Nilataj (Luz Eterna) (Ex N.º 204)
Con Caminos de Aprendizaje, la Subsecretaría de Políticas Socioeducativas reafirma su compromiso con una educación inclusiva y equitativa, brindando a cada niño y joven las herramientas necesarias para aprender, enfrentar los desafíos de hoy y prepararse para el futuro.
