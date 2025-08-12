Suicidio en Salta: aunque los índices son altos, se mantienen estables, según Salud Mental

En diálogo con Aries, el secretario de Salud Mental y Adicciones de Salta, Martín Teruel señaló que, desde 2018, el suicidio es de notificación obligatoria al Ministerio de Salud de Salta. Esto, junto con el estándar establecido por la Nación en 2023, permite llevar una epidemiología más precisa. "El evento suicidio o intento debe ser notificado a la secretaria de adicciones", explicó, con el objetivo de "que la familia reciba la contención".

Teruel indicó que las estadísticas muestran índices altos, por lo que es necesario seguir haciendo esfuerzos en materia preventiva y en el acceso a la consulta.

En ese sentido, resaltó que la problemática no se limita a un segmento específico de la población, ya que "se puede ver de todo". Además, indicó que, si bien el consumo problemático es un factor de riesgo en los intentos de suicidio, "no hay una correlación directa en los estudios disponibles".